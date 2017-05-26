RTL 102.5 e le star della musica al Napoli Pizza Village

Sul palco dal 17 al 25 giugno dai The Kolors a Benji e Fede

RTL 102.5 – la radio più ascoltata in Italia – è nuovamente radio ufficiale del Napoli Pizza Village, giunto alla VII edizione: il grande evento internazionale dedicato alla pizza napoletana e alla promozione di quello che è uno dei simboli più famosi del Made In Italy che si terrà sul lungomare della città partenopea dal 17 al 25 giugno. Durante la Suite 102.5 Live saranno tanti gli artisti a salire sul palco per uno show speciale: The Kolors (17), Thegiornalisti (18), Ermal Meta (19), Alex Britti (20), Bianca Atzei (22), Gigi D'Alessio (23), Benji e Fede (24) e Paola Turci (25). Ancora top secret il nome dell'artista che si esibirà il 21 giugno.

Questi i programmi in diretta da Napoli: 6:00 – 9:00: Non Stop News con Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi e Pierluigi Diaco. A seguire 11:00 – 13:00 Viva L’Italia con Angelo Baiguini e Pio & Amedeo, 19:00 – 21:00 Protagonisti con Federica Gentile e Federico Vespa e infine 21:00 – 23:00 Suite 102.5 con Gianni Simioli e Barbara Foria.

