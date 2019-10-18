RTL 102.5 è radio partner della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)

La stagione al via il 26 ottobre da Solden. Rubriche, collegamenti e interviste ai campioni degli sport invernali

Nel corso della stagione 2019/2020, che prenderà il via il 26 ottobre a Sölden, RTL 102.5 seguirà tutte le discipline con collegamenti, rubriche e interviste ai campioni degli sport invernali. In particolare, avremo 15 rubriche in cui racconteremo la combinata nordica come il salto, lo slittino e il biathlon, il bob e lo sci alpino all’interno di Non Stop News della domenica. E poi le pillole informative settimanali a cura di FISI in cui approfondiremo le varie discipline. E ancora: durante le gare di sci alpino vivremo assieme ai nostri radiospettatori le emozioni della pista con collegamenti in diretta dei nostri inviati. RTL 102.5 con la sua musica sarà inoltre presente in tutte le tappe italiane del Campionato del Mondo di sci alpino. Infine avremo in diretta dai nostri microfoni la campionessa olimpica Sofia Goggia che, mostrando un altro volto di sé, parlerà ai nostri ascoltatori di musica, viaggi, gusti e preferenze. Il tutto con un occhio a Milano-Cortina 2026.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti