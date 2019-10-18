RTL 102.5 è radio partner della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)

RTL 102.5 è radio partner della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)

RTL 102.5 è radio partner della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)

Redazione Web

18 ottobre 2019, ore 15:00 , agg. alle 16:17

La stagione al via il 26 ottobre da Solden. Rubriche, collegamenti e interviste ai campioni degli sport invernali

Nel corso della stagione 2019/2020, che prenderà il via il 26 ottobre a Sölden, RTL 102.5 seguirà tutte le discipline con collegamenti, rubriche e interviste ai campioni degli sport invernali. In particolare, avremo 15 rubriche in cui racconteremo la combinata nordica come il salto, lo slittino e il biathlon, il bob e lo sci alpino all’interno di Non Stop News della domenica. E poi le pillole informative settimanali a cura di FISI in cui approfondiremo le varie discipline. E ancora: durante le gare di sci alpino vivremo assieme ai nostri radiospettatori le emozioni della pista con collegamenti in diretta dei nostri inviati. RTL 102.5 con la sua musica sarà inoltre presente in tutte le tappe italiane del Campionato del Mondo di sci alpino. Infine avremo in diretta dai nostri microfoni la campionessa olimpica Sofia Goggia che, mostrando un altro volto di sé, parlerà ai nostri ascoltatori di musica, viaggi, gusti e preferenze. Il tutto con un occhio a Milano-Cortina 2026. 

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Accoltellato in classe da un compagno, muore studente 18enne, fermato l'autore

    Accoltellato in classe da un compagno, muore studente 18enne, fermato l'autore

  • E' morto Tony Dallara, la voce che cambiò la canzone italiana

    E' morto Tony Dallara, la voce che cambiò la canzone italiana

  • “Mai abusato di nessuna”: Julio Iglesias si difende dalle accuse

    “Mai abusato di nessuna”: Julio Iglesias si difende dalle accuse

  • Rozzano: morto un 70nne, colpito alla gola da una coltellata, accusato un marocchino di 21 anni

    Rozzano: morto un 70nne, colpito alla gola da una coltellata, accusato un marocchino di 21 anni

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “Occhi ingenui” di Franco126 feat. Ele A, “Words” di Gabry Ponte e Sam Harper, “CANZONE D’AMORE” di Geolier e “Tutto tranne questo” di Irama

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “Occhi ingenui” di Franco126 feat. Ele A, “Words” di Gabry Ponte e Sam Harper, “CANZONE D’AMORE” di Geolier e “Tutto tranne questo” di Irama

  • Demumu, boom dell’app cinese per segnalare di essere vivi

    Demumu, boom dell’app cinese per segnalare di essere vivi

  • Riccardo Magherini: Italia condannata per violazioni ai diritti dell'uomo dalla Corte Europea

    Riccardo Magherini: Italia condannata per violazioni ai diritti dell'uomo dalla Corte Europea

  • Donna scomparsa ad Anguillara, smentito il sequestro dell’impianto rifiuti

    Donna scomparsa ad Anguillara, smentito il sequestro dell’impianto rifiuti

  • Iran nel mirino di Trump: attacco in 24 ore, poi uno stop. Intanto il regime fa sapere di aver ripreso il controllo totale

    Iran nel mirino di Trump: attacco in 24 ore, poi uno stop. Intanto il regime fa sapere di aver ripreso il controllo totale

  • Ministero dell'istruzione e del merito

    Scuole al freddo nella provincia di Palermo: malore per un’alunna nell’istituto Capuana

Per lo scudetto è corsa a tre; Inter e Napoli sembrano più brillanti, ma il Milan è più cinico

Per lo scudetto è corsa a tre; Inter e Napoli sembrano più brillanti, ma il Milan è più cinico

Perdono terreno Juventus e Roma, che dovranno probabilmente accontentarsi di lottare per un posto in Champions. Ieri prove molto brillanti di Inter e Napoli; il Milan regala meno spettacolo, ma resta ai vertici. E Allegri - a differenza di Chivu e Conte- non ha le coppe

Il Napoli vince la terza Supercoppa Italiana della sua storia nel segno di David Neres

Il Napoli vince la terza Supercoppa Italiana della sua storia nel segno di David Neres

A Riyadh la squadra di Antonio Conte batte il Bologna 2 a 0 grazie alla doppietta dell'ala brasiliana e porta a casa il trofeo in una finale dominata dai Campioni d'Italia

Nuoto: Europei in vasca corta, l'Italia vince la classifica del medagliere per nazioni

Nuoto: Europei in vasca corta, l'Italia vince la classifica del medagliere per nazioni

Gli atleti azzurri hanno conquistato complessivamente nove ori, cinque argenti e sei bronzi