RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: aperte le vendite anche per la data all'Arena di Verona del 1° settembre

Redazione Web

23 gennaio 2026, ore 18:31

Si parte domenica 31 maggio 2026 dal Foro Italico di Roma per il Grand Opening, gran finale martedì 1° settembre 2026 all’Arena di Verona

Quest’anno RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia con due grandi appuntamenti: il 31 maggio a Roma al Foro Italico e il 1° settembre all’Arena di Verona. Aperte le vendite anche per la data di Verona, biglietti disponibili su ticketone.it: https://www.ticketone.it/artist/rtl-power-hits/ 

Ariana Grande abbandona la musica? "Non tornerò in tour nel prossimo futuro"

Ariana Grande abbandona la musica? "Non tornerò in tour nel prossimo futuro"

“Niente di definitivo, ma la mia carriera carriera nei prossimi anni sarà molto diversi dagli ultimi dieci”, ha dichiarato la popstar

Emis Killa a RTL 102.5: “ ‘Musica Triste’ è un album molto colorato e sfaccettato, contiene diverse collaborazioni con amici e alcune new entry”

Emis Killa a RTL 102.5: “ ‘Musica Triste’ è un album molto colorato e sfaccettato, contiene diverse collaborazioni con amici e alcune new entry”

Nel corso di “The Flight”, il rapper ha presentato in diretta radiofonica “Musica Triste”, il suo ultimo album, pubblicato oggi

Al via la nuova campagna di comunicazione di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

Al via la nuova campagna di comunicazione di Radiofreccia: nasce Radiofreccia Rock Campus

Un'iniziativa unica, pensata per connettere, ispirare e coinvolgere le nuove generazioni attraverso la musica rock, fungendo da ponte tra passato e futuro. A partire da oggi, ogni martedì alle ore 15.00, i giovani protagonisti, accompagnati dai loro coach, avranno l'opportunità di condividere in diretta su Radiofreccia le loro esperienze e riflessioni