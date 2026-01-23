RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: aperte le vendite anche per la data all'Arena di Verona del 1° settembre
23 gennaio 2026, ore 18:31
Si parte domenica 31 maggio 2026 dal Foro Italico di Roma per il Grand Opening, gran finale martedì 1° settembre 2026 all’Arena di Verona
Quest’anno RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia con due grandi appuntamenti: il 31 maggio a Roma al Foro Italico e il 1° settembre all’Arena di Verona. Aperte le vendite anche per la data di Verona, biglietti disponibili su ticketone.it: https://www.ticketone.it/artist/rtl-power-hits/
