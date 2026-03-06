RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Ditonellapiaga, Fedez, Gabry Ponte, J-Ax, Levante, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay e The Kolors tra i primi nomi annunciati

Redazione Web

06 marzo 2026, ore 15:41

Domenica 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma il primo grande evento che anticipa l’estate! In occasione del 10° anniversario, con un con una line-up stellare, RTL 102.5 Power Hits Estate lancia la sfida al tormentone dell’estate verso la finalissima di settembre all’Arena di Verona

In occasione del decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia! Il 31 maggio 2026, presso il Centrale del Foro Italico di Roma, un cast straordinario di artisti sarà protagonista di una serata-evento imperdibile. I primi nomi annunciati sono: DITONELLAPIAGA, FEDEZ, GABRY PONTE, J-AX, LEVANTE, NAYT, SAL DA VINCI, SAMURAI JAY, THE KOLORS, a cui si aggiungeranno tanti altri grandissimi artisti!

Quest’anno la sfida che decreterà il vero tormentone dell’estate 2026 inizia dalla Capitale d’Italia, un viaggio musicale che attraverserà tutta la stagione più bella verso la finalissima del 1° settembre all’Arena di Verona.

I biglietti per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 – 31 maggio, Centrale del Foro Italico (Roma) sono già disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/rtl-power-hits/?affiliate=IGA 

L’hashtag ufficiale del RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 è: #RTL1025PHE26


