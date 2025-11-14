RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week 2025

RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week, una settimana di concerti, dj set, interviste con gli artisti, panel, workshop, incontri e appuntamenti speciali.

Dal 17 al 23 novembre, le radio del Gruppo RTL 102.5 racconteranno l’evento con programmi e collegamenti dai Dazi dell’Arco della Pace e dalle principali location della manifestazione. Per tutta la settimana RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta seguiranno i panel dedicati al music business, la maggior parte dei talk con gli artisti, i party con dj set e showcase e le feste di apertura e di chiusura della settimana. La Milano Music Week sarà raccontata anche sui social delle emittenti attraverso contenuti esclusivi e retroscena delle varie giornate.

In occasione della Milano Music Week, il Gruppo RTL 102.5 presenta il talk “Radiofreccia Rock Campus”, un’iniziativa unica, un nuovo programma che mira a connettere, ispirare e coinvolgere le nuove generazioni attraverso la musica rock e dei coach d’eccezione, i disc jockey di Radiofreccia. L’appuntamento è per martedì 19 novembre alle ore 15:30, presso il Dazio di Levante, con gli speaker Jimmy D e La Fra di Radiofreccia e Stefania Siani, CEO e Chief Creative Officer di Serviceplan Italia. L’evento è a ingresso libero, previa registrazione.

La Milano Music Week è un progetto del Comune di Milano – Spettacolo – Assessorato alla Cultura, promosso da AssoConcerti, Assomusica, FIMI Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori e organizzato da Butik s.r.l. Impresa Sociale. Il cantautore TANANAI, uno dei nomi più in vista della nuova scena musicale italiana, è il curatore speciale che affianca Nur Al Habash, alla direzione artistica. Sul sito ufficiale è possibile scoprire maggiori dettagli sugli appuntamenti e le modalità di prenotazione/acquisto www.milanomusicweek.it.



