RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week 2025

RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week 2025

RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week 2025

Redazione Web

14 novembre 2025, ore 09:30

Dal 17 al 23 novembre 2025, una settimana imperdibile dedicata alla musica e ai suoi protagonisti. Le radio del Gruppo RTL 102.5 racconteranno la manifestazione con collegamenti quotidiani dalle principali location

RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sono le radio ufficiali della Milano Music Week, una settimana di concerti, dj set, interviste con gli artisti, panel, workshop, incontri e appuntamenti speciali.

Dal 17 al 23 novembre, le radio del Gruppo RTL 102.5 racconteranno l’evento con programmi e collegamenti dai Dazi dell’Arco della Pace e dalle principali location della manifestazione. Per tutta la settimana RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta seguiranno i panel dedicati al music business, la maggior parte dei talk con gli artisti, i party con dj set e showcase e le feste di apertura e di chiusura della settimana. La Milano Music Week sarà raccontata anche sui social delle emittenti attraverso contenuti esclusivi e retroscena delle varie giornate.

In occasione della Milano Music Week, il Gruppo RTL 102.5 presenta il talk “Radiofreccia Rock Campus”, un’iniziativa unica, un nuovo programma che mira a connettere, ispirare e coinvolgere le nuove generazioni attraverso la musica rock e dei coach d’eccezione, i disc jockey di Radiofreccia. L’appuntamento è per martedì 19 novembre alle ore 15:30, presso il Dazio di Levante, con gli speaker Jimmy D e La Fra di Radiofreccia e Stefania Siani, CEO e Chief Creative Officer di Serviceplan Italia. L’evento è a ingresso libero, previa registrazione.

La Milano Music Week è un progetto del Comune di Milano – Spettacolo – Assessorato alla Cultura, promosso da AssoConcerti, Assomusica, FIMI Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori e organizzato da Butik s.r.l. Impresa Sociale. Il cantautore TANANAI, uno dei nomi più in vista della nuova scena musicale italiana, è il curatore speciale che affianca Nur Al Habash, alla direzione artistica. Sul sito ufficiale è possibile scoprire maggiori dettagli sugli appuntamenti e le modalità di prenotazione/acquisto www.milanomusicweek.it.


Argomenti

Milano Music Week
Radio Zeta
Radiofreccia
RTL 102.5

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

  • La ricerca. Il cervello si addormenta bruscamente, la svolta in 4 minuti

    La ricerca. Il cervello si addormenta bruscamente, la svolta in 4 minuti

  • X Factor 2025. Puntata da girone infernale stasera, con doppia eliminazione

    X Factor 2025. Puntata da girone infernale stasera, con doppia eliminazione

  • Scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi

    Scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi

  • Pio e Amedeo presentano a RTL 102.5 “oi Vita mia”, il loro nuovo film nelle sale dal 27 novembre

    Pio e Amedeo presentano a RTL 102.5 “oi Vita mia”, il loro nuovo film nelle sale dal 27 novembre

  • Caserta: tragedia a Marcianise, una ragazzina di dodici anni cade dalla finestra di scuola e muore, si ipotizza il gesto volontario

    Caserta: tragedia a Marcianise, una ragazzina di dodici anni cade dalla finestra di scuola e muore, si ipotizza il gesto volontario

  • Cinema. L'attesa è quasi finita. Il Diavolo Veste Prada 2 nelle sale italiane il 29 aprile 2026

    Cinema. L'attesa è quasi finita. Il Diavolo Veste Prada 2 nelle sale italiane il 29 aprile 2026

  • Finita dopo meno di due settimane la fuga di Elia Del Grande, preso a Cadrezzate, sterminò la famiglia nel 1998

    Finita dopo meno di due settimane la fuga di Elia Del Grande, preso a Cadrezzate, sterminò la famiglia nel 1998

  • Omicidio Sula: prima udienza in tribunale per Samson, reo confesso accusato di omicidio volontario premeditato

    Omicidio Sula: prima udienza in tribunale per Samson, reo confesso accusato di omicidio volontario premeditato

  • Nazionale. Gennaro Gattuso studia la Moldavia, al lavoro l'11 migliore

    Nazionale. Gennaro Gattuso studia la Moldavia, al lavoro l'11 migliore

Bad Bunny al Super Bowl, negli Stati Uniti non si fermano le polemiche: 55.000 firme per una petizione che mira a sostituirlo

Bad Bunny al Super Bowl, negli Stati Uniti non si fermano le polemiche: 55.000 firme per una petizione che mira a sostituirlo

"Il Super Bowl dovrebbe onorare la cultura americana", scrivono online gli americani indignati per scelta dell'NFL

Luca Carboni raddoppia: dopo Milano, annunciato un concerto a Bologna a gennaio 2026

Luca Carboni raddoppia: dopo Milano, annunciato un concerto a Bologna a gennaio 2026

A sei anni dal suo ultimo concerto, Luca Carboni torna sul palco: lo fa con RIO ARI O LIVE, che il 24 gennaio 2026 farà tappa nel capoluogo emiliano

Fabrizio Moro torna live nel 2026 con il tour "NON HO PAURA DI NIENTE"

Fabrizio Moro torna live nel 2026 con il tour "NON HO PAURA DI NIENTE"

RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour che partirà il 2 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, poi da ottobre nei club di tutta Italia. Il nuovo album “Non ho paura di niente” uscirà il 14 novembre.