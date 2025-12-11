RTL 102.5 torna in Vaticano per una speciale puntata di Natale di Non Stop News

Redazione Web

11 dicembre 2025, ore 09:30

Lunedì 15 dicembre 2025, dalle 6:00 alle 9:00, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 play

Lunedì 15 dicembre, dalle 6:00 alle 9:00, RTL 102.5 torna in Vaticano per una speciale puntata natalizia di Non Stop News. La direttrice di redazione Ivana Faccioli, il Caporedattore Enrico Galletti e il giornalista Luigi Santarelli insieme a Don Dario Viganò, Vice Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, condurranno dalla Casina Pio IV, all'interno della Città del Vaticano, un’edizione straordinaria del programma per far vivere agli ascoltatori la magia del Natale. Lo speciale sarà raccontato anche sui social dell’emittente con Ludovica Marafini.

L’appuntamento speciale si aprirà dando voce agli ascoltatori, che potranno chiamare in diretta per confrontarsi con Don Dario Viganò e per condividere le loro riflessioni e i loro auguri di Natale. L’ultima parte di Non Stop News andrà in onda in contemporanea a reti unificate su RTL 102.5 e Radio Vaticana e in streaming su RTL 102.5 Play.


Speciale Natale
Vaticano

