Russia: sospeso l'accordo sul grano. A rischio 2 milioni di tonnellate di grano su 176 navi già in mare

La Russia considera sospeso l’accordo sul grano. La decisione arriva in risposta all’attacco ucraino in Crimea, dove sarebbero state colpite quattro navi della flotta russa con droni dall'aria e dall'acqua.

La risposta di Kiev

Da Kiev è arrivata prontamente il commento del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba che parla di falso pretesto da parte dei russi per un episodio avvenuto a 220 chilometri e analizza i numeri della vicenda: "2 milioni di tonnellate di grano su 176 navi già in mare, sufficienti per sfamare oltre 7 milioni di persone". Insomma, Kuleba insinua che questa mossa sia l'ennesima azione strategica del Cremlino che aveva studiato già da tempo questo tipo di interruzione.

Le dichiarazioni di Stati Uniti e UE

Non sono mancati i commenti di disappunto da parte di Stati Uniti e Unione Europea. Dall'altra parte dell'Oceano erano inizialmente arrivate le parole di Joe Biden che definita questa scelta scandalosa. Poi il rammarico degli USA si è disteso nelle parole di Antony Blinken, segretario di Stato americano, che ha esortato "tutte le parti a mantenere funzionante questa iniziativa essenziale e salva vita" e ha poi precisato che "nel sospendere l'accordo, la Russia usa come arma il cibo nella guerra che ha iniziato. Chiediamo alla Russia di riprendere la partecipazione all'iniziativa".

In Europa, invece, a parlare è Josep Borrell, responsabile della politica estera europea, che ha precisato quanto "la decisione russa di sospendere la partecipazione all'accordo sul mar Nero mette a rischio la principale via di esportazione dei cereali e fertilizzanti necessari per affrontare la crisi alimentare globale causata dalla sua guerra contro l'Ucraina. L'Ue esorta la Russia a tornare indietro sulla sua decisione".

Situazione nel Mar Nero

Nessun movimento di navi mercantili per il trasporto di cereali ucraini nel Mar Nero è stato autorizzato per la giornata di oggi. Lo ha annunciato il Joint Coordination Center (JCC) responsabile della supervisione dell'accordo internazionale firmato la scorsa estate. "Non è stato raggiunto presso il JCC un accordo per quanto riguarda i movimenti di uscita e di entrata delle navi mercantili il 30 ottobre", ha affermato il Centro in una dichiarazione rilasciata durante la notte, dopo che Mosca ha sospeso la sua partecipazione all'accordo firmato il 22 luglio a Istanbul.