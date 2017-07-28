Salari, gli italiani guadagnano meno di venti anni fa

Redazione Web

28 luglio 2017, ore 10:34 , agg. alle 10:47

Lo afferma il Fmi

Nonostante sia “il terzo anno di moderata ripresa economica”, i salari sono inferiori rispetto vent’anni fa. E’ quanto afferma il Fondo Monetario Internazionale nel suo Article Iv sull’Italia, aggiungendo che i redditi pro-capite torneranno ai livelli pre-crisi solo tra un decennio. Le ragioni sono varie, tra cui ''l'incertezza politica, possibili ostacoli al processo di riforma, fragilita' finanziarie e una rivalutazione del rischio di credito durante la normalizzazione della politica monetaria’’. Le ricadute maggiori sono sui lavoratori e sui giovani, fra i quali il tasso di disoccupazione e' addirittura al 35%.

Proteste proPal a Bologna, almeno 8 agenti feriti

Proteste proPal a Bologna, almeno 8 agenti feriti

La manifestazione in concomitanza con l'incontro di basket tra Virtus e Maccabi,almeno 8 poliziotti feriti

Omicidio Sula: prima udienza in tribunale per Samson, reo confesso accusato di omicidio volontario premeditato

Omicidio Sula: prima udienza in tribunale per Samson, reo confesso accusato di omicidio volontario premeditato

I resti della ragazza furono abbandonati in una valigia in fondo a un dirupo nella zona di Capranica Prenestina nel mese di marzo dello scorso anno

Omicidio di Collegno; c'è un fermo, il responsabile dell'accoltellamento di Veronese ha confessato

Omicidio di Collegno; c'è un fermo, il responsabile dell'accoltellamento di Veronese ha confessato

Iì compagno della ex moglie di Veronese incastrato da immagini e cellule telefoniche, tra i due ex coniugi aspri contrasti per l'affidamento dei figli