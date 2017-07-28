Salari, gli italiani guadagnano meno di venti anni fa

Lo afferma il Fmi

Nonostante sia “il terzo anno di moderata ripresa economica”, i salari sono inferiori rispetto vent’anni fa. E’ quanto afferma il Fondo Monetario Internazionale nel suo Article Iv sull’Italia, aggiungendo che i redditi pro-capite torneranno ai livelli pre-crisi solo tra un decennio. Le ragioni sono varie, tra cui ''l'incertezza politica, possibili ostacoli al processo di riforma, fragilita' finanziarie e una rivalutazione del rischio di credito durante la normalizzazione della politica monetaria’’. Le ricadute maggiori sono sui lavoratori e sui giovani, fra i quali il tasso di disoccupazione e' addirittura al 35%.

