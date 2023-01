Salernitana, clamoroso dietrofront. Dopo 48 ore Nicola è nuovamente sulla panchina granata: "Vi racconto la verità"

“Certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti nella sua “Amici Mai” del 1991. In realtà tra la Salernitana e Davide Nicola non c’è stato il tempo neanche di fare giri immensi, probabilmente neanche di fare e disfare le valigie che l’amore è improvvisamente ritornato. Davide Nicola, infatti, torna sulla panchina della Salernitana a 48 ore dall'esonero, questa mattina il club ha annunciato il clamoroso dietrofront.

L'esonero dopo Bergamo

Tutto era partito dalla trasferta di Bergamo conclusasi con il clamoroso 8 a 2 per l’Atalanta di mister Gasperini. Da quel momento i rumors di un clamoroso ribaltone sulla panchina granata e poi la comunicazione ufficiale del mattino seguente: L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola.

48 ore prima del dietrofront

Un esonero accompagnato dal disappunto di tifosi e appassionati di sport e di calcio che, certamente, non hanno dimenticato la clamorosa impresa salvezza dello scorso anno. Un miracolo sportivo che rimarrà negli annali della Serie A. E poi in molti hanno sottolineato come nonostante la goleada subita, la Salernitana vanta ben 9 punti al di sopra dell'obiettivo stagionale della permanenza in massima serie.

Poi il valzer di allenatori e il totonomi per il successore di Davide Nicola. 48 ore in cui sono usciti fuori i nomi di Iachini, Semplici, D'Aversa o Di Francesco. Alla fine tutto si è concluso in un nulla di fatto con una fumata bianca che non è altro che una marcia indietro: Davide Nicola è ancora l'allenatore della Salernitana.