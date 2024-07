Euro 2024, la Spagna batte la Germania grazie alla rete all'ultimo minuto di Merino, la Francia soffre e vince contro il Portogallo ai rigori

In Germania ormai c'è la sindrome da 119esimo minuto, una autentica maledizione. A un passo dai rigori i tedeschi che giocavano in casa persero contro l'Italia nel 2006; diciotto anni dopo un'altra beffa, allo stesso minuto, contro la Spagna. Una amarezza accompagnata dalla rabbia per un evidente torto arbitrale: durante i supplementari alla Germania è stato negato un rigore parso piuttosto evidente; grave che il tocco di mano di Cucurella sia sfuggito all'arbitro Taylor, gravisssimo che il VAR non sia intervenuto per fare giustizia. Nell'elenco dei rimpianti di Nagelsmann anche un palo colpito da Fulkrug. La Spagna è stata meno frizzante del solito, ma ha dimostrato di saper anche soffrire. Dopo un primo tempo equilibrato e non emozionante, la partita è sbocciata nella ripresa: al sesto minuto spagnoli avanti con gol di Dani Olmo (entrato al posto di Pedri, azzoppato da Kroos graziato dall'arbitro) su assist del minorenne Yamal. Rassicurata dal vantaggio, la nazionale di De La Fuente per qualche minuto è tornata a mostrare la sua qualità; ma la Germania con il passare dei minuti ha iniziato a spingere alla ricerca del pareggio; che è arrivato all'89esimo, con la rete di Wirtz. Nei supplementari hanno fatto più e meglio i padroni di casa, sfortunati negli episodi e danneggiati dall'arbitro. La Spagna ne ha approfittato e ha colpito a un passo dal traguardo, con il colpo di testa vincente di Merino. Prima del fischio finale, dopo l'espulsione dello spagnolo Carvajal, la Germania ha avuto un'ultima occasione, ma Fulkrug ha mandato sul fondo le ultime speranze. Spagnoli in semifinale, tedeschi in lacrime. Nagelsmann alla fine aveva la stessa espressione attonita di Klinsmann diciotto anni fa.

PORTOGALLO VS FRANCIA 0-0 (5-3 AI RIGORI)

La prima semifinale di Euro 2024 sarà tra Francia e Spagna. Il Portogallo viene eliminato ai calci di rigore (5-3) dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sullo 0-0. La Francia di Deschamps sorride, riscattando la delusione del Mondiale perso ai rigori contro l'Argentina. La sfida di Amburgo valeva l'accesso alle semifinali. Da un lato c'era Cristiano Ronaldo, dall'altro Kylian Mbappé, simboli di Portogallo e Francia, ma per entrambi non è stata una serata memorabile: Ronaldo non riesce a essere incisivo, mentre Mbappé, con la maschera protettiva al naso, chiede la sostituzione dopo il primo tempo supplementare. Deschamps si affida a Kolo Muani, decisivo contro il Belgio negli ottavi (1-0), mentre Marcus Thuram, deludente dall'inizio del torneo, parte dalla panchina. A centrocampo, Camavinga è affiancato da Tchouaméni e N'Golo Kanté. La difesa è composta da Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Théo Hernandez, davanti al portiere Mike Maignan. In attacco, oltre a Mbappé, ci sono Antoine Griezmann e Kolo Muani. Roberto Martinez conferma la squadra vittoriosa contro la Slovenia, con Cristiano Ronaldo davanti, Rafael Leao alla sua destra e Bernardo Silva alla sua sinistra. Nel primo tempo, le occasioni sono poche per entrambe le squadre. La Francia, a parte un paio di accelerazioni di Mbappé, è pericolosa solo con Theo Hernandez. Il Portogallo ci prova soprattutto con Leao, senza successo. Nella ripresa, i lusitani cercano di affondare con CR7, che chiede palloni più giocabili. Al 5' minuto, è Mbappé a impensierire Diogo Costa con un tiro centrale. Al 13' minuto, Camavinga devia in angolo un pericoloso tiro del Portogallo. Poco dopo, Bruno Fernandes ci prova ma Maignan para. Il portiere del Milan si ripete pochi minuti dopo su Vitinha. Il Portogallo aumenta il ritmo e la Francia fatica a contenere. Al 20' minuto, i transalpini sono vicini al gol con Kolo Muani, ma Diogo Costa è attento. Al 25' minuto, Camavinga manca il vantaggio a due passi da Diogo Costa. Francia e Portogallo creano altre occasioni ma non riescono a segnare, confermando le difficoltà realizzative già viste nelle partite precedenti. I cambi - Dembélé e Conceiçao - danno vivacità, ma non basta e si va ai supplementari. L'inerzia del match non cambia, con errori da entrambe le parti, incluso quello di Nuno Mendes allo scadere del 120' minuto. Ai rigori, la Francia non sbaglia, mentre il Portogallo paga l'errore dal dischetto di Joao Felix, in lacrime al termine dei rigori.