Salta l'informativa del governo sul caso Almasri, in programma oggi pomeriggio. Opposizioni all'attacco

La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha rivelato sui social di essere finita sotto indagine quando mancavano meno di 24 ore dalle informative in Parlamento di due suoi co-indagati, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Le opposizioni hanno colto l'elemento tempo per ribadire la richiesta, ora più che mai, di vedere in Aula anche la premier. Al centro c'è la vicenda Almasri, il capo della polizia giudiziaria libica arrestato in Italia su mandato di cattura della Corte penale internazionale, poi rilasciato e rimpatriato. Uno scenario che è durato poche ore. In serata il contrordine: nessuna informativa. E dal centrosinistra è scoppiata la polemica sulla polemica.

LE REAZIONI

"Cancellare l'informativa di Piantedosi e Nordio sul caso Almasri è inaccettabile nei confronti del Parlamento - ha detto il segretario di Più Europa, Riccardo Magi - l'ennesimo calcio che il governo Meloni dà alla democrazia parlamentare. Il Presidente Fontana protesti formalmente, visto che quello della Procura di Roma altro non è che un atto dovuto a seguito di una denuncia". Richiesta alla quale si è subito associata Avs.

OPPOSIZIONI NEL MERITO DELLA VICENDA

Fino a quel momento, il botta risposta era stato sulla sostanza della vicenda. "Le questioni giudiziarie non attengono al nostro lavoro - ha detto la segretaria Pd Elly Schlein - ma è sul piano politico che insistiamo dall'inizio chiedendo a Giorgia Meloni di non nascondersi dietro ai suoi ministri e venire lei in Aula per chiarire al Paese per quale motivo il governo ha scelto di riaccompagnare a casa un torturatore libico". Stessa richiesta da parte del M5s, con Giuseppe Conte che ha accusato la presidente del consiglio di rifugiarsi sempre nel "complottismo e nel vittimismo". Come Schlein, anche Conte non ha spinto il tasto giustizialista: "Il Governo ha combinato un grave disastro politico - ha detto il leader Cinque stelle - mettendo in fila menzogne e versioni diverse, senza spiegarci davvero perché hanno imbarcato a nostre spese e con tutti gli onori su un volo di Stato un criminale libico anziché consegnarlo alla Corte penale internazionale". In ogni caso, l'avviso di garanzia "è un atto dovuto - ha aggiunto Conte - Meloni ne risponda serenamente, se non ha nulla da nascondere. Si tolga il guscio da Calimero".