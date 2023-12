Salta proroga del Dl crescita, club serie A delusi. Stop sconti per stranieri in mercato gennaio, come chiedeva Aic Photo Credit: Fotogramma.it

Sfuma in consiglio dei ministri l'ipotesi, emersa alla vigilia della seduta, di una proroga se pur breve delle agevolazioni agli sportivi in arrivo dall'estero prevista dal dl Crescita. Un provvedimento molto atteso dalle società ormai sulla soglia del mercato invernale al via a giorni, ma che vedeva invece la contrarietà del sindacato calciatori. E la seduta del governo, un po' a sorpresa, ha deluso i club - ora preoccupati per gli effetti e costretti a rivedere i piani di rinforzo - e accontentato proprio l'Aic, che aveva scritto ai ministri Giorgetti e Abodi chiedendo di non prorogare il provvedimento, a tutela dei giovani calciatori italiani, svantaggiati da una normativa fiscale che incentiva l'utilizzo di stranieri.

COSA PREVEDEVA IL TESTO

Il provvedimento che doveva arrivare sul tavolo del cdm prevedeva che le agevolazioni fiscali sarebbero rimaste valide per atleti che trasferivano in Italia la residenza entro il 31 dicembre o per i rapporti di lavoro sportivo stipulati entro la stessa data e prorogate al 29 febbraio per le società in regola con i contributi. Una finestra che sarebbe rimasta aperta quindi per tutto il mercato invernale, in calendario dal 2 gennaio all'1 febbraio prossimi, ma il dietrofront di ieri l'ha invece chiusa, facendo scadere il provvedimento, come previsto, il 31 dicembre, facendo salvi i contratti in essere.