Samuray Jay a RTL 102.5: “Il singolo ‘Halo’ ha ricevuto un successo fuori da ogni aspettativa. Ora lavoro all’album, che uscirà sicuramente nel 2026”

Samurai Jay è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Halo”, il suo ultimo singolo. Il brano, prodotto da Vito Salamanca, è una delle principali hit dell’estate 2025, e prosegue la nuova direzione artistica e musicale di Samurai Jay iniziata con “Colpa Mia (Gelosa)” e “Fammi Capire”, un percorso che spazia tra generi differenti unendo mondi e stili dalla forte impronta internazionale. Ai microfoni di RTL 102.5, Samurai Jay ha raccontato: «È stata un’estate speciale perché è tutto sbagliato… È un bel momento perché è il primo brano che effettivamente mi sta portando al pubblico nazionale in modo più ampio rispetto al solito. Ho avuto qualche hit nei mesi precedenti, ma questo brano si è rivelato fuori da ogni aspettativa, quindi è davvero un bel momento. Il singolo è stato usato anche dalla Nazionale della pallavolo ed è stato un momento incredibile, un momento storico, sia per la vittoria delle ragazze che perché hanno usato il mio brano per festeggiare». «Il singolo si chiama “Halo” perché nel bridge dico “Mi cerchi ancora, giorno e notte, pronto halo”. Suonava bene e mi sembrava un po’ internazionale, quindi l’abbiamo chiamato così. “Halo” era anche un videogioco, prima giocavo molto con i videogiochi, ma ora non ho tempo. Sono sempre in studio, prima giocavo anche per giornate intere, ora fortunatamente la musica mi occupa più tempo. Possiamo dire che gioco ancora ma in modo diverse, con le note e non più con il mouse e la tastiera» ha aggiunto Samurai Jay in diretta su RTL 102.5.