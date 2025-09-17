Samuray Jay a RTL 102.5: “Il singolo ‘Halo’ ha ricevuto un successo fuori da ogni aspettativa. Ora lavoro all’album, che uscirà sicuramente nel 2026”

Redazione Web

17 settembre 2025, ore 18:18

Nel corso di “The Flight”, il cantante ha presentato “Halo”, il suo ultimo singolo diventato una hit dell’estate 2025

Samurai Jay è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Halo”, il suo ultimo singolo. Il brano, prodotto da Vito Salamanca, è una delle principali hit dell’estate 2025, e prosegue la nuova direzione artistica e musicale di Samurai Jay iniziata con “Colpa Mia (Gelosa)” e “Fammi Capire”, un percorso che spazia tra generi differenti unendo mondi e stili dalla forte impronta internazionale. Ai microfoni di RTL 102.5, Samurai Jay ha raccontato: «È stata un’estate speciale perché è tutto sbagliato… È un bel momento perché è il primo brano che effettivamente mi sta portando al pubblico nazionale in modo più ampio rispetto al solito. Ho avuto qualche hit nei mesi precedenti, ma questo brano si è rivelato fuori da ogni aspettativa, quindi è davvero un bel momento. Il singolo è stato usato anche dalla Nazionale della pallavolo ed è stato un momento incredibile, un momento storico, sia per la vittoria delle ragazze che perché hanno usato il mio brano per festeggiare». «Il singolo si chiama “Halo” perché nel bridge dico “Mi cerchi ancora, giorno e notte, pronto halo”. Suonava bene e mi sembrava un po’ internazionale, quindi l’abbiamo chiamato così. “Halo” era anche un videogioco, prima giocavo molto con i videogiochi, ma ora non ho tempo. Sono sempre in studio, prima giocavo anche per giornate intere, ora fortunatamente la musica mi occupa più tempo. Possiamo dire che gioco ancora ma in modo diverse, con le note e non più con il mouse e la tastiera» ha aggiunto Samurai Jay in diretta su RTL 102.5. 

Le origini e i progetti futuri

«Il mio nome d’arte deriva dal fatto che prima portavo i capelli lunghi con il codino, vestivo oversize ma ero magro e avevo delle sembianze da samurai e il mio amico ha coniato questo soprannome. Ora stiamo lavorando al disco, che uscirà sicuramente l’anno prossimo, ma non so ancora in quale finestra temporale. Questo perché stiamo ancora raccogliendo brani, ma comunque ci sarà la direzione artistica di Vito Salamanca, che ha prodotto “Halo” e quindi, essendo che ci siamo conosciuti quattro mesi fa, è tutto nuovo. I provini a cui avevo lavorato tempo fa sono stati messi in secondo piano, perché stiamo raccogliendo nuove energie e idee. Il disco avrà tutta questa nuova vibe, bella pazzerella» ha spiegato Samurai Jay in diretta su RTL 102.5.

Argomenti

Halo
Samurai Jay
The Flight

