“SAN SIRO DANCE 2026” powered by RTL 102.5: sabato 27 giugno 2026 Gabry Ponte torna a far ballare l'Italia

Redazione Web

16 ottobre 2025, ore 17:15

Gabry Ponte a RTL 102.5: “Si torna sempre dove si è stati bene, quindi a giugno 2026 torniamo a San Siro”

Dopo il concerto evento dello scorso giugno, che lo ha incoronato primo dj ad esibirsi allo Stadio San Siro con uno show sold out da 56 mila presenze, Gabry Ponte tornerà a far ballare il tempio dello sport e della musica live di Milano con “SAN SIRO DANCE 2026powered by RTL 102.5, in programma sabato 27 giugno 2026.

Ospite di “W l’Italia” su RTL 102.5, insieme ad Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali, Gabry Ponte ha presentato l’evento in esclusiva in diretta: «Si torna sempre dove si è stati bene, quindi, a grande richiesta di tutti i fan, ma anche nostra perché è stata una festa incredibile, il 27 giugno torniamo a San Siro per il secondo capitolo. Stesso posto, stessa ora, stessa radio e nuova energia. Oggi abbiamo spoilerato la data, ma per ora nessun altro spoiler. Ho deciso di rifarlo appena sono sceso dal palco. Ci siamo anche fatti una promessa collettiva quella sera, con le persone che erano presenti ci siamo detti che lo avremmo rifatto e la promessa è stata mantenuta».


SAN SIRO DANCE 2026” rinnova la visione di Lorenzo Suraci, fondatore di RTL 102.5, che negli anni '90 è stato il primo in Italia a portare la discoteca in radio, trasmettendo musica dance in FM, e a rivoluzionare l’intrattenimento musicale. Con “La Discoteca Nazionale”, ancora in onda ogni sabato sera, RTL 102.5 si conferma il punto di riferimento per la musica e il divertimento, portando il mondo del clubbing direttamente nelle case degli italiani.


Gabry Ponte, il deejay-producer italiano più ascoltato al mondo, sarà ancora una volta protagonista assoluto di una serata imperdibile che farà ballare i fan in una nuova grande festa all’insegna delle sue hit che hanno lasciato e continuano a lasciare un segno nella storia della musica dance. Dopo il tutto esaurito dello scorso giugno, con “SAN SIRO DANCE 2026powered by RTL 102.5, Gabry Ponte è pronto a trasformare nuovamente lo Stadio San Siro di Milano nella più grande dancefloor italiana. Sarà una notte travolgente e indimenticabile, in cui RTL 102.5, ancora una volta, si confermerà un punto fermo per le generazioni che hanno fatto della musica un'esperienza di vita.


I biglietti dell’evento saranno disponibili:

Pre-sale fanclub dalle ore 11:00 di domani, venerdì 17 ottobre

Pre-sale My Live Nation dalle ore 11:00 di lunedì 20 ottobre

General sale dalle ore 11:00 di martedì 21 ottobre

Per info: www.livenation.it


Argomenti

Gabry Ponte
SAN SIRO DANCE 2026

