Sangiuliano, ecco l’esposto contro Maria Rosaria Boccia. Dalle chat allegate una relazione turbolenta. Molto

Tutti ricordiamo la vistosa ferita sulla testa che ha catturato l’attenzione durante l’estate, quando Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, è stato immortalato in diverse foto con un cerotto. Adesso si è scoperto che la causa del suo infortunio sarebbe un litigio con Maria Rosaria Boccia, che avrebbe provocato il taglio con un graffio.

La Procura

Difatti nell’esposto di Sangiuliano arrivato sul tavolo della Procura di Roma sono allegate le chat della ex coppia, con dentro una relazione piuttosto turbolenta, fatta di ricatti, risse, prove di amore e una finta gravidanza. E ci sono ulteriori dettagli nella querela. Durante un altro scontro estivo, Boccia avrebbe rubato la fede nuziale di Sangiuliano. Inoltre, sempre secondo quanto riportato nella denuncia, Boccia avrebbe richiesto atti d’amore sempre più invasivi, inclusa la possibilità di controllare il cellulare dell’ex ministro, minacciando in caso contrario l’inoculazione di un trojan. Ora i magistrati dovranno raccogliere anche la versione dell’imprenditrice e influencer campana. Il Garante intanto richiama alla tutela della privacy.

I messaggi

Di sicuro una serie di messaggi nella chat tra Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia sono parte della documentazione allegata alla denuncia presentata dal legale dell'ex ministro della Cultura, a carico dell'imprenditrice di Pompei. A rivelarne il contenuto è La Verità, che riporta alcuni passaggi delle conversazioni. "Ho fatto delle cose che non avrei mai fatto", reciterebbe uno dei messaggi di Sangiuliano indirizzati a Boccia, che risponde: "Hai ragione". Poi un riferimento a quanto accaduto la notte tra il 16 e il 17 luglio: "Sfregiato [...] Se non fossi stata tu avrei picchiato durissimo". E lei: [Mi hai letteralmente mandato fuori di testa [...] mi hai portato a un punto imbarazzante [...] mi hai fatto diventare una iena". Secondo quanto riferisce il quotidiano, Boccia avrebbe chiesto all'ex ministro di poter controllare il suo cellulare, pena, in caso di rifiuto, l'inoculazione di un trojan.

La Verità

La Verità scrive inoltre di aver appreso che Boccia avrebbe proposto a Sangiuliano di firmare un patto di riservatezza secondo cui lui non l'avrebbe più dovuta cercare e lei non avrebbe mai rivelato la loro presunta storia intima. Ma, in alcuni dei messaggi riportati, Sangiuliano dice di rifiutarsi di firmare alcun documento. Inoltre - sempre secondo il giornale - il 2 agosto scorso Sangiuliano digita: "Sono arrivato al punto di non farmi problemi se tu fossi incinta di me, anzi sarei stato felicissimo". Mentre una settimana dopo lei dice: "Sarai libero di viverti questa esperienza come vorrai nel rispetto di tuo figlio".