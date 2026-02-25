Sanremo 2026, Chiello su RTL 102.5 parla dell'esibizione di ieri "Adrenalina pura"

I vari cantanti in gara al Festival di Sanremo passano a trovarci sul nostro Radio Truck per raccontarci le emozioni della loro prima esibizione di ieri sera sul palco del Teatro Ariston. Poco fa è passato a trovarci Chiello che, ospite di Miseria e Nobiltà, ci ha raccontato com’è stato il suo debutto alla kermesse e quali emozioni ha provato durante la sua prima esibizione.

CHIELLO: "IL BRANO È NATO IN AMERICA"

Il giovane artista, ai nostri microfoni, ha raccontato di essere molto soddisfatto della serata di ieri: «Adrenalina pura. Ma proprio nel momento in cui mi sono gasato, è finito tutto», ha detto. Ha poi confessato di essere rimasto spiazzato dalla platea seduta: «Sono abituato alle persone che ballano», ha spiegato. Parlando del brano in gara, ha rivelato che «è nato in America, in Minnesota, in un bosco, dentro una casa isolata». Un luogo suggestivo che, ha ricordato, richiama anche l’immagine scelta per la copertina del suo nuovo album, ispirata proprio a quell’esperienza negli Stati Uniti.

Ha poi raccontato il desiderio di continuare a viaggiare. Dopo l’esperienza a Sanremo, Chiello sarà impegnato con il suo nuovo tour, che lo porterà live in tutta Italia. "Dopo Sanremo spero che ai miei concerti ci sia qualcuno in più e non qualcuno in meno", ha detto scherzando il giovane cantante.

Stasera Chiello sarà tra i 15 artisti che torneranno di nuovo sul palco dell'Ariston per la seconda serata.

CHIELLO, LA BIO DEL CANTANTE

Nato a Venosa (PZ), emerge nella scena trap con gli FSK Satellite, ottenendo numerose certificazioni. Avvia poi la carriera solista con collaborazioni di rilievo e nel 2021 debutta con l’album Oceano Paradiso (oro). Seguono Mela Marcia (2023) e Scarabocchi (2025), oltre a diversi singoli di successo. Partecipa al Festival di Sanremo come ospite nel 2025 e in gara nel 2026 con “Ti penso sempre”. Nel 2026 pubblica il quarto album Agonia e torna live con il “Chiello Club Tour 2026”.



