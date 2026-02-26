Sanremo 2026, Enrico Nigiotti su RTL 102.5: "Continuo ad essere molto legato alla mia Livorno"
26 febbraio 2026, ore 16:38
Il nuovo album si intitola Maledetti innamorati: «Sono quelli che continuano a sognare nonostante le salite o le cadute. Bisogna sempre avere un sogno in tasca»
Sanremo non si ferma un attimo e il Festival entra nella sua fase più intensa. Mentre sul palco del Teatro Ariston fervono i preparativi per la terza serata, fuori vibra un’altra dimensione altrettanto frenetica. Nel centro di Sanremo il nostro Radio Truck diventa un punto d’incontro privilegiato: qui artisti e protagonisti della kermesse si concedono racconti a cuore aperto, tra emozioni a caldo e curiosità dal backstage.
ENRICO NIGIOTTI: "SANREMO È L'INIZIO DI UN VIAGGIO"
Poco fa Enrico Nigiotti ha fatto un’incursione ai microfoni di The Flight su RTL 102.5. L’artista, che si è esibito ieri sera per la seconda volta al Festival di Sanremo e che questa sera si concederà una pausa, ha raccontato le emozioni vissute dopo la performance: «Ho sentito la mia famiglia e le recensioni sono tutte positive. I più piccoli mi hanno seguito dalla televisione, incantati». Parlando del brano in gara ha aggiunto: «Sono contento del messaggio, perché mi sembra che arrivi alle persone in modo diretto e chiaro». Nigiotti vede questa esperienza come l’inizio di un nuovo capitolo: «È un piccolo percorso che parte da qui e che abbraccerà il disco e poi i live. Sanremo non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un viaggio». Orgoglioso delle sue radici, ha sottolineato il legame con la sua città: «La mia Livorno la vivo bene, continuo a vivere lì e ne sono molto fiero». Il nuovo album si intitola Maledetti innamorati: «Sono quelli che continuano a sognare nonostante le salite o le cadute. Bisogna sempre avere un sogno in tasca».
Infine, uno sguardo alla serata delle cover, dove sarà sul palco con Alfa per interpretare “En e Xanax” di Samuele Bersani: «Spero di fare cultura, perché non è solo una canzone d’amore, ma un brano che veicola messaggi molto forti».
