Sanremo 2026: Ermal Meta presenta a RTL 102.5 “Stella Stellina”, il brano in gara al Festival

Ermal Meta è stato ospite del radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo per raccontare le sue emozioni dopo le prime due serate della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso di “Miseria e Nobiltà”, l’artista ha spiegato: «Sto molto bene, si dorme poco e questo mi fa sentire a Sanremo. Per me è stato inaspettato rientrare nelle prime 5 posizioni ieri sera e tutto questo comporta anche un peso emotivo di un certo tipo. Il tema che ho portato nel mio brano è divisivo in Italia, quindi non mi aspettavo questo risultato. Io credo che chiunque canti la propria canzone su un palco così porti un messaggio di qualunque entità e natura. Tutti i messaggi sono validi perché nascono da un movimento sincero di espressione, c’è chi scrive di una cosa e qualcuno di un’altra. È Sanremo quindi tutto vale». “Stella Stellina”, il brano in gara alla kermesse di Ermal Meta, si focalizza sulla vita spezzata di una bambina in Palestina, durante la guerra a Gaza, e vuole raccontare l’impotenza di fronte a una vita giovane che viene stroncata per la brutalità dell’essere umano. «Mia figlia un giorno stava canticchiando come fa sempre “Ninna Nanna”. Qualche ora prima mi era capitato sui social un video di una bambina di Gaza che aveva uno sguardo incredibile che mi aveva colpito molto e in quel momento c’è stata una sovrapposizione delle due immagini nella mia testa. Mia figlia si è addormentata e io sono andato nel mio studio in casa, trasformando quella filastrocca in un’altra melodia con un altro significato e un altro testo. È nata davvero in pochissimo e mi fa tanto tanto piacere che sia stata apprezzata».





LA SERATA DELLE COVER

In occasione della serata dedicata alle cover, Ermal Meta porterà sul palco del Teatro Ariston Dardust. I due si esibiranno sulle note del brano "Golden Hour” di JVKE.





L’ALBUM “FUNZIONI VITALI”

L'artista torna a ridefinire il concetto di cantautorato con un progetto discografico, intitolato “Funzioni vitali”, che segna non solo una nuova uscita artistica, ma una vera evoluzione narrativa e sonora del suo percorso. Il nuovo disco, in uscita domani, racconta un artista in piena maturità creativa: interprete di melodie intense, ma anche narratore che intreccia esperienze personali con temi collettivi, dall’identità alla memoria, fino alle crisi globali. «Nell’album, che esce domani, c’è un Ermal diverso, cambiato in alcune cose, ma comunque con dei punti fissi personali e interiori che non cambiano. Le foglie subiscono delle mutazioni ma i rami restano sempre quelli» spiega l’artista a RTL 102.5.



