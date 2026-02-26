Sanremo 2026: Mara Sattei racconta a RTL 102.5 la prima serata al Festival

Mara Sattei è stata ospite del radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo per raccontare come ha vissuto la prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. «Sto benissimo, sono molto contenta di cantare stasera. Ieri ho seguito tutto il Festival e il Dopo Festival, quindi non ho riposato tantissimo. Ci tengo tanto a rappresentare la scrittura al femminile e questo Festival è pieno di donne con una bellissima penna, quindi sono molto contenta di far parte di questo cast. Rispetto allo scorso Festival, le emozioni sono esattamente le stesse, sono sempre molto intense. Però sono a un punto della vita in cui sono molto felice, sono molto serena e questo si ripercuote anche in quello che faccio» spiega Mara Sattei a RTL 102.5. “Le cose che non sai di me” è una canzone autobiografica che racconta l’inizio della storia d’amore con il fidanzato Alessandro Donadei, anche tra gli autori del brano, con cui Mara Sattei convolerà presto a nozze. Il pezzo è nato durante una sessione in studio: una canzone sincera, accogliente e molto intima.





L’ALBUM “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO” E LA SERATA COVER

L’album arriva prima della partecipazione dell’artista alla 76ª edizione del Festival di Sanremo e si inserisce in un momento di forte definizione del suo percorso artistico, confermandola come una delle cantautrici più riconoscibili e trasversali della scena musicale italiana contemporanea. “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO” è un progetto intimo e stratificato che mette al centro il tempo come spazio emotivo, scelta quotidiana e atto di presenza. Un tempo che non va rincorso né riempito a forza, ma ascoltato, abitato e lasciato accadere. Un tempo che diventa materia narrativa e sonora, capace di dare valore anche alle pause, ai silenzi, alle cose che restano quando tutto si ferma. Accanto alla cantautrice, in questo viaggio, ci sono alcuni degli artisti che l’hanno accompagnata durante questo percorso creativo: Noemi, thasup e Mecna. Quest’ultimo accompagnerà Mara Sattei anche durante la serata cover del Festival di Sanremo, venerdì 27 febbraio, con “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli. «Carmen Consoli mi ha scritto e mi ha fatto i complimenti, sono rimasta sotto shock. Per me è veramente un onore. Non vedo l’ora che arrivi la serata delle cover per cantare la sua canzone con Mecna. Lui è un grande artista e anche un amico, sarà bellissimo» aggiunge Mara Sattei.



