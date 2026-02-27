Sanremo 2026, Maria Antonietta & Colombre cantano “Il mondo” insieme a Brunori Sas nella serata cover

Maria Antonietta & Colombre e Brunori Sas sono stati ospiti di RTL 102.5 per raccontarci le loro emozioni e sensazioni in vista della serata cover del Festival di Sanremo 2026, prevista per questa sera. Il duo, insieme a Brunori Sas, porterà sul palco il brano “Il mondo” di Jimmy Fontana del 1965. Ai microfoni di RTL 102.5, Maria Antonietta ha spiegato: «La scelta nasce da un “ricatto emotivo”: conosciamo Dario da un sacco di tempo ed è una persona a cui vogliamo tanto bene. Lo conosciamo dal 2012 circa, quando ha prodotto il mio primo disco. Noi lo percepiamo un po’ come il nostro padrino quindi quando gli abbiamo detto di venire a cantare con noi, si è sentito costretto. Per questo è stato un ricatto emotivo (scherza, ndr.)». «Per stasera abbiamo scelto il brano “Il mondo” di Jimmy Fontana, perché è una canzone incredibile, ma soprattutto perché è una canzone talmente difficile che ci piace stare sempre nell’orlo dove o si cade o ci si salva. Quindi è una voglia di rischio» aggiunge Colombre.





Presente sul radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo anche Brunori Sas: «La loro è stata un’offerta che non potevo rifiutare. Secondo me il pezzo che hanno scelto è bellissimo perché ha un significato particolare: ha a che fare l'idea che in questo momento noi possiamo guardare il mondo standoci dentro e quindi vivere anche le vicende che stanno accadendo con una certa compenetrazione anche difficoltosa. Stasera noi cercheremo di dare il punto di vista di un astronauta che in qualche modo guarda il mondo come un pallino blu nel buio totale nel vuoto. Alla fine siamo tutti sulla stessa barca ed è un messaggio che daremo stasera».





“LA FELICITÀ E BASTA”

Maria Antonietta & Colombre hanno debuttato al 76° Festival di Sanremo tra i Big in gara con “La felicità e basta” (Bomba Dischi / Numero Uno), un brano-manifesto, scritto interamente dai due artisti, che racchiude il senso profondo del loro percorso umano e artistico condiviso. “La felicità e basta” è una canzone che ribalta l’idea della felicità come conquista, merito o premio da guadagnare. È un atto di rivendicazione emotiva e civile: la felicità come diritto naturale, come spazio da riprendersi, come gesto semplice e radicale insieme. Un brano che parla di resistenza quotidiana, di fragilità, di dignità personale e collettiva, e della forza di stare in piedi insieme, anche dentro un mondo che spesso sottrae, colpevolizza e schiaccia.



