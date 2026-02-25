Sanremo 2026, Meek su RTL 102.5 presenta il brano “Fabulous”

Al Festival di Sanremo abbiamo incontrato ai nostri microfoni Meek, artista internazionale che dell’autenticità ha fatto la sua cifra stilistica.

MEEK TRA LE VIE DI SANREMO

Ospite di The Flight sul nostro Radio Truck, ha raccontato con ironia l’intensa settimana sanremese: «Quando mi hanno dato il programma di questi giorni ho detto: “Ma siete pazzi!”», ha scherzato, riferendosi ai numerosi impegni promozionali. Meek ha poi spiegato che il suo manager, in passato, ha calcato il palco dell’Ariston con la sua band e che molto di ciò che conosce del Festival lo ha imparato proprio dai suoi racconti. Il suo brano “Fabulous” è un vero inno alla body positivity e all’accettazione di sé: un invito a sentirsi bene nella propria pelle e a rivendicare, con orgoglio, la propria unicità.

MEEK, LA BIO DELLA CANTANTE

Meek è il progetto pop della cantante, autrice e producer inglese Georgia Meek: vamp pop sfacciato e glam-trash, pensato come inno per outsider che si prendono spazio senza chiedere permesso. Dopo il debutto nel 2025 con “Fabulous”, diventato subito un cult (esploso dal vivo al Ku-Bar di Chinatown a Londra), definisce un’estetica che unisce glam rock, pop commerciale e teatralità queer, con uno sguardo dichiaratamente class-conscious. Cresciuta fuori Guildford, segnata da difficoltà familiari e da un percorso di indipendenza artistica, studia musica e produzione a Londra per fare tutto da sola. La sua scrittura è diretta, ironica e tagliente; sotto lo spettacolo, una posizione chiara: l’espressione non deve avere limiti di classe. Meek non è un compromesso, ma una dichiarazione d’identità: “I’m so fucking fabulous.”



