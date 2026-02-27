Sanremo 2026, Nayt su RTL 102.5 racconta la cover di questa sera

È la notte delle cover al Festival di Sanremo: il passato torna protagonista e si intreccia con le voci di oggi. A Sanremo le strade sono un fiume di persone in cerca di un selfie o di un incontro fortunato.

Nel frattempo il nostro Radio Truck diventa tappa fissa per i 30 Big in gara e per gli ospiti che li affiancheranno questa sera sul palco del Teatro Ariston.





"ONORATO DI DUETTARE CON JOAN THIELE"

Poco fa è passato a trovarci Nayt, che questa sera salirà sul palco del Festival di Sanremo insieme a Joan Thiele per reinterpretare “La canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De André. «Sono nato a Isernia, poi mi sono spostato a Roma dopo pochi anni», ha raccontato scherzando con La Mario, anche lei originaria della stessa città. Nayt ha spiegato di aver voluto portare sul palco soprattutto sé stesso, «con trasparenza, facendo quello che faccio sempre, con un repertorio già ampio e definito». Parole di grande stima per la compagna di duetto: «Stimo tantissimo Joan Thiele, sono onorato che sia con me». E uno sguardo al futuro: il suo prossimo album, “Io individuo”, sarà «un progetto fedele a come sono nella vita di tutti i giorni», promette, nel segno della coerenza e dell’identità personale.





NAYT IN GARA CON IL BRANO "PRIMA CHE"

Un percorso intimo che affonda le radici nei “primi” istanti della vita e si allarga fino a toccare i nodi dell’identità, delle relazioni e del senso di appartenenza.

Nel brano, Nayt attraversa dubbi e paure con uno sguardo lucido e introspettivo, mettendo al centro il valore di un confronto autentico. È una riflessione sulla forza del sostegno reciproco e sulla complessità del diventare adulti senza smarrire la propria essenza, in equilibrio costante tra fragilità e consapevolezza.