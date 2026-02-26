Sanremo 2026, Sal Da Vinci a RTL 102.5: “Con il mio brano voglio portare un messaggio positivo e sincero sulle promesse d'amore”

Sal Da Vinci è stato ospite sul radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo per raccontare come è nato il brano “Per sempre sì” e come ha vissuto l’esibizione sul palco dell’Ariston. Nel corso di “W l’Italia”, l’artista ha spiegato: «Le promesse vanno mantenute. Conosciamo un po’ le statistiche attuali magari facciamo delle promesse ma non le rispettiamo. Invece per me, una promessa è una cosa seria e anche una proiezione educativa verso il futuro, è la nostra vita che cammina davanti a noi. con “Rossetto e caffè”, che ha aperto una nuova vita in musica, volevo portare sul palco un messaggio positivo, onesto e sincero. Questo mi basta. Negli ultimi tempi siamo avvelenati da brutte notizie, le nostre anime in qualche modo vengono toccate. Arrivato a Sanremo, su un palco così importante, volevo lanciare un messaggio positivo». La canzone, espressione della maturità di un performer a tutto tondo con oltre quarant’anni di carriera, mette al centro l’amore e la promessa più importante della vita: il racconto di due persone che continuano a scegliersi, nonostante tutto. Un amore inteso come scelta quotidiana nella sua forma più pura, un filo invisibile che unisce due persone nel tempo. «Mia moglie si è emozionata molto. Lei era nella sala adiacente al palco, non parlava ma i suoi occhi mi dicevano tutto. L’adrenalina era talmente potente che non uscivano le parole, descrivere quel momento è veramente faticoso» aggiunge Sal Da Vinci. Il brano è prodotto da Merk & Kremont e Adriano Pennino e scritto da Sal Da Vinci, Francesco Da Vinci, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Merk & Kremont ed Eugenio Maimone.





IL TOUR NEI TEATRI E LE DATE EVENTO

Dopo l’esperienza sanremese, per Sal Da Vinci si apre un anno interamente dedicato al live e alla nuova musica, con un progetto di inediti di prossima uscita attualmente in lavorazione. A partire da ottobre porterà il suo iconico repertorio sui principali palcoscenici italiani con “Sal Da Vinci – Live Teatri 2026”: un ritorno all’essenza dell’esibizione dal vivo, pensato in una dimensione più intima e raccolta, che segue il grande successo di “Stasera che Sera! – Special Edition”, lo speciale concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli dello scorso 6 settembre. A inaugurare il tour nei teatri saranno due imperdibili date evento all’Arena Flegrea di Napoli il 25 e 26 settembre 2026: una grande festa con fan e amici per celebrare i 50 anni dal suo storico debutto sul palco. «Festeggerò il 50esimo anniversario dalla prima volta che sono salito su un palco. Saranno due serate speciali che dedico a tutti i fan nella mia città, da cui poi è nato tutto» conclude l’artista.



