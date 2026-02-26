Sanremo 2026, Samurai Jay e Belen Rodriguez su RTL 102.5 presentano il loro duetto

Durante la settimana del Festival di Sanremo, il nostro Radio Truck di RTL 102.5 ha accolto un’intervista speciale con Samurai Jay e, a sorpresa, Belen Rodriguez, protagonisti di momenti di grande energia e spontaneità.

L'ANIMO METAL DI SAMURAI JAY

Belen ha raccontato di vivere intensamente la città dei fiori: «Sono a Sanremo da qualche giorno e mi diverto per le strade della città». I Ricordi della sua esperienza sanremese passata affiorano: «Ho ricordi meravigliosi, una delle cose più belle che abbia mai fatto in tv. Eravamo un bel gruppetto», ha aggiunto, parlando anche della sua ansia, sempre presente ma fonte di vitalità: «Stavolta è tutto più concentrato, io l’ansia ce l’ho sempre, e forse è ciò che mi tiene sempre viva». Samurai Jay, dall’animo rock e metal, ha raccontato con entusiasmo il rapporto con il pubblico: «Il contatto con le persone è qualcosa di meraviglioso, sono molto molto contento. Sono presa bene, non ho ansia». E ha voluto sottolineare il sostegno ricevuto da Belen: «È stata la prima persona che mi ha telefonato dopo la mia prima esibizione, una persona di un’umanità disarmante che mi ha dato tanti consigli».

SAMURAI JAY, LA BIO DEL CANTANTE

Samurai Jay, all’anagrafe Gennaro Amatore (Napoli, 1998), è un cantautore e musicista emergente della scena urban italiana. Debutta nel 2018 con l’EP Promessa III e si fa notare con singoli di successo come A casa mia – remix (con Livio Cori), Male, Sorry Mama e Gang (con Geolier, disco d’oro). Ha collaborato con artisti come Elettra Lamborghini, Mambolosco e Beba, pubblicando l’album Lacrime (2020) e l’EP Respira (2021). Tra le sue ultime hit spiccano Colpa Mia (Gelosa), Fammi Capire, Ci Pensi Mai? e ALBA con Don Pero. Il suo singolo più recente, Halo (Island Records/Universal), disco d’oro con oltre 70 milioni di stream, è diventato un tormentone su TikTok e Spotify grazie alle sue sonorità latine e al messaggio di autenticità.



