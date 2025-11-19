Sanremo Giovani 2025: Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Soap passano il turno

Il viaggio verso l’Ariston continua. Il secondo appuntamento di Sanremo Giovani dedicato alla scelta delle Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2026 e condotto da Gianluca Gazzoli, ha consegnato al pubblico un nuovo terzetto di artisti pronti a giocarsi la corsa verso l’Ariston. A superare il turno sono stati Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna e Soap con Buona vita. Una decisione firmata dalla Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, affiancati dai “giurati fuorionda" Carlo Conti, direttore artistico del Festival, e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

SANREMO GIOVANI, I PROSSIMI PASSI

Il trio scelto ieri sera si aggiunge ai primi tre nomi emersi l’11 novembre, Antonia, La Messa e cmqmartina, in un percorso di selezione che proseguirà ogni martedì fino al 2 dicembre. Solo al termine dei quattro appuntamenti si conosceranno i 12 partecipanti alla semifinale del 9 dicembre. Da qui, un’ulteriore scrematura: soltanto 6 avranno accesso alla puntata finale di Sarà Sanremo, in onda il 14 dicembre su Rai 1. E tra questi, appena due conquisteranno il pass ufficiale per Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte. Altri due posti saranno riservati ai giovani provenienti da Area Sanremo.

ANGELICA BOVE, CHI È?

Classe 2003, voce intensa e scrittura che sa farsi lacerazione e cura allo stesso tempo, Angelica Bove ha saputo catturare l’attenzione con Mattone. Il brano affronta il dolore quotidiano con uno sguardo maturo, nato dall’esperienza personale della perdita di entrambi i genitori: un racconto in cui la sofferenza diventa materiale di costruzione, punto da cui ripartire.

Non è nuova alle lunghe attese di Sanremo: l’anno scorso aveva sfiorato la partecipazione al Festival con La nostra malinconia, fermandosi in finale a Sanremo Giovani. Il suo percorso, alimentato anche dalle cover virali su TikTok e dal passaggio a X Factor nel 2023, prosegue ora con un nuovo capitolo.

NICOLÒ FILIPPUCCI, CHI È?

Nato a Perugia nel 2006, Nicolò Filippucci ha alle spalle studi musicali iniziati da bambino, tra chitarra e coro al Conservatorio Morlacchi. Passato dal palco televisivo di Amici 24, dove ha raggiunto il Serale, porta in gara Laguna: una ballad che affronta la fine di un amore con delicatezza, trasformando lo spazio lasciato da una relazione conclusa in un luogo della memoria, sospeso tra nostalgia e consapevolezza.

SOAP, CHI È?

Sophie Ottone, in arte Soap, romana classe 2005 ma cresciuta a Latina, ha un percorso diverso: niente talent alle spalle, ma un lavoro costante fatto di singoli, collaborazioni e dell’EP Pas Facile. Le sue radici tra Italia e area francofona algerina si riflettono in una scrittura bilingue, sempre più riconoscibile. In Buona vita affronta la chiusura di una storia sentimentale con una sorprendente maturità emotiva: non una resa, ma il racconto di un passaggio, di un dolore che diventa occasione di libertà.



