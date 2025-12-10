Sanremo Giovani, ecco i nomi dei finalisti

Sanremo Giovani, ecco i nomi dei finalisti

Sanremo Giovani, ecco i nomi dei finalisti

Mario Vai

10 dicembre 2025, ore 09:00

Il prossimo snodo sarà il 14 dicembre quando verranno decretati i vincitori

Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo. Sono loro i nomi che si sono conquistati l’accesso alla finalissima di Sanremo Giovani. Ieri sera, in seconda serata, è andata in scena la semifinale, guidata ancora una volta con ritmo e misura da Gianluca Gazzoli. Il prossimo snodo sarà dunque il 14 dicembre, quando il Teatro del Casinò di Sanremo, luogo intriso di memoria festivaliera, ospiterà l’ultimo tassello e consegnerà i nomi che riusciranno a strappare un biglietto per esibirsi direttamente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

SANREMO GIOVANI, VERSO L’ARISTON

Antonia con il brano ‘Luoghi perduti’, Angelica Bove con ‘Mattone’, Nicolò Filippucci con ‘Laguna’, Seltsam con ‘Scusa mamma’, Senza Cri con ‘Spiagge’ e Welo con ‘Emigrato’. Sei giovani artisti che hanno conquistato la ribalta dopo una selezione che ha mostrato come la scena emergente sia oggi variegata, ricca di personalità differenti e attraversata da linguaggi musicali spesso sorprendenti. Le loro performance hanno convinto una giuria che non ha nascosto la difficoltà nel prendere decisioni così delicate, soprattutto dopo sfide che si sono risolte per una manciata di voti o per sfumature interpretative. La Commissione musicale, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ha lavorato affiancata dai giurati fuorionda, Carlo Conti nelle vesti di direttore artistico del Festival e Claudio Fasulo nelle funzioni di Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time. L’insieme di competenze, sensibilità e visione del gruppo di valutazione ha permesso di tracciare un quadro preciso dello stato dell’arte giovanile, offrendo un’immagine nitida delle potenzialità dei candidati e della direzione verso cui la musica italiana sta evolvendo.

SANREMO GIOVANI, AREA SANREMO

Il meccanismo di Sarà Sanremo prevede che solo due tra i sei protagonisti di quella serata riescano ad accedere alla categoria Nuove Proposte del Festival. Accanto a loro si aggiungeranno altri due artisti selezionati attraverso Area Sanremo, che entreranno direttamente nella stessa categoria dell’edizione 2026. Per i ragazzi coinvolti, questo passaggio non è soltanto un traguardo ma anche un banco di prova che misura tenuta emotiva, capacità di dialogare con un pubblico nazionale e maturità artistica. L’Ariston, con il suo carico di storia e aspettative, li attende già come un orizzonte possibile. 


Sanremo 2026
Sanremo Giovani 2025

