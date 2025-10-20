Sassi contro un pullman tifosi del Pistoia basket, morto uno degli autisti

Il post partita tra Pistoia e Rieti è finita in tragedia. La sfida di A2 disputata nel capoluogo reatino e vinta dalla squadra ospite è terminata con l'assalto ad un pullman da parte dei tifosi toscani che hanno lanciato sassi contro il bus. Il secondo autista è stato colpito da un mattone, ed è morto. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. L'agguato è avvenuto lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano.





Una prima ricostruzione

Tutto è partito da alcuni tifosi del Basket Rieti che hanno lanciato sassi, pietre ed altri oggetti contro il pullman che stava lasciando la città dopo la partita. Il pullman è stato colpito dal lancio di sassi nella parte anteriore, Una pietra è riuscita a sfondare il parabrezza. Ed è quella all’altezza del sedile dove probabilmente era seduto il secondo autista, accanto al guidatore. Il parabrezza si è incrinato ma non si è rotto, invece, dal lato del posto di guida. Durante la sfida tra Rieti e Pistoia, valida per il campionato di A2, c'erano stati momenti di tensione tra le tifoserie nel corso della pausa, tra secondo e terzo quarto, che avevano richiesto l'intervento di Polizia e Carabinieri. Al termine dell'incontro il pullman dei tifosi di Pistoia ha lasciato il palazzetto ed è stato scortato dalla Polizia fino allo svincolo della superstrada Rieti-Terni. Qui sono intervenuti i tifosi del Terni che, fino a quel momento si erano limitati a seguire il bus, per poi sferrare l'assalto con il lancio di sassi e pietre costato la vita all'autista. Immediati i soccorsi del 118, e di diverse pattuglie di Polizia e Carabinieri. E ora è caccia agli aggressori. In nottata sentiti dalla polizia una decina di tifosi reatini





Sotto choc il mondo del basket

Incredulo il mondo del basket italiano. Pistoia Basket 2000 Ssd arl "ha appreso con sgomento la notizia della morte di uno dei due autisti. La società si dichiara sconcertata per la dinamica che ha provocato l'incidente". Sgomento anche il presidente della Sebastiani basket Rieti, Roberto Pietropaoli: la società "si dissocia completamente da quanto accaduto ed esprime il più sincero cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia dell'autista, Si tratta di un fatto gravissimo sul quale gli inquirenti, dei quali abbiamo piena fiducia, faranno luce. Ci troviamo a parlare di fatti che nulla hanno a che vedere con lo sport, e totalmente distanti dai valori che ogni giorno, come club, cerchiamo di portare avanti". Parla di "un atto criminale scioccante" il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi. 'Ma come è possibile morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket? È sconvolgente l'assalto perpetrato questa sera vicino Rieti da delinquenti che si sono trasformati in assassini e non potranno mai essere definiti tifosi” ha scritto su X il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi.



