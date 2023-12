Scontro tra due treni a Faenza, circolazione verso la normalità

Il termine è improprio ma quello che è avvenuto ieri sera intorno alle 20:20 è una sorta di tamponamento tra due treni circolanti sulla linea Bologna-Rimini, entrambi in direzione nord, a una velocità contenuta. Il bilancio è di diciassette feriti lievi, come confermato dal sindaco di Faenza. Perché il contatto sia avvenuto e perché non sia stato garantito il distanziamento in linea non è ancora chiaro. Un Frecciarossa Lecce-Venezia ha toccato un treno regionale Rock fermo tra Castel Bolognese e Forlì, in provincia di Ravenna, in un tratto rimasto chiuso per diverse ore. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria con disagi per buona parte della notte e viaggi riprogrammati, oltre a diverse cancellazioni specialmente di treni regionali. Tra Faenza e Forlì è stato attivato un servizio bus, mentre sulla rete ad alta velocità i ritardi sembrano ora rientrati, come fanno sapere le Ferrovie dello Stato. Saranno ora le indagini a ricostruire la dinamica dell'incidente e ad accertarne le cause.





Il bilancio

Nonostante il contatto tra i due convogli sia avvenuto a velocità contenute, diciassette persone sono rimaste ferite, tutte, in ogni caso, in maniera lieve. La Polizia ferroviaria ha fatto sapere che sono stati sei i "contusi lievi che hanno richiesto i soccorsi", precisando che "cinque di questi sono in codice verde e uno di questi in codice giallo, ma che nessuno è stato ricoverato e sono tornati tuti a casa".