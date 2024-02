Scoppia la coppia d'oro del web: Fedez e Chiara Ferragni sarebbero ormai separati

Le favole con il lieto fine non ci sono più, la crisi nera in cui la coppia d’oro d’Italia è sprofondata lo testimonia. A dare dettagli su quello che pare un addio definitivo è il sito Dagospia: Fedez domenica ha lasciato la lussuosa casa di famiglia a Milano e si è trasferito altrove. E alcuni particolari sembrano confermarlo. Ai fedelissimi della coppia sui social non è sfuggita la foto postata su Instagram da Chiara Ferragni con l’immagine di un libro con una dedica: «Nella vita, vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere».

Chiara Ferragni ha cambiato la foto profilo

Tra gli altri indizi che sono trapelati in queste settimane: Chiara Ferragni ha preso a postare solo foto con i bambini, con Leone, e Vittoria in casa, al parchetto con le sorelle la mamma, o nei week end. Poi buttata lì, la mano di lei senza fede e senza i preziosi anelli, con un tatuaggio al dito in più. Ma a colpire di più, infine, è l'improvviso cambio della foto del profilo di Chiara Ferragni, dove lei abbracciata ai figli senza Fedez. La comunicazione al mondo intero di una delle influencer più potenti sembra inequivocabile e diretta: non stiamo più insieme.