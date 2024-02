“Se torni al lavoro ti faremo morire”, mamma costretta a lasciare il suo posto di lavoro

Una vittima di mobbing racconta al Corriere della Sera le violenze psicologiche che ha dovuto subire sul luogo di lavoro. Dopo aver comunicato la sua seconda gravidanza, i datori di lavoro l’hanno obbligata a dimettersi dal lavoro e a rinunciare ai benefit maternità che le aspettano per legge.

La seconda gravidanza

“Non dovevi fare un altro figlio, se non torni al lavoro ti faremo morire”, questa è una delle frasi che la trentottenne neomamma ha dovuto subire nell’ambiente di lavoro dove era dipendente da 15 anni. L’unica colpa: diventare mamma per la seconda volta. A Chiara, nome di finzione per assicurarle l’anonimato, hanno anche contestato di “aver avvisato troppo tardi” della gravidanza. Lei in realtà era entro i termini di legge, ma per il suo datore di lavoro non è stato abbastanza: “Dovevi dirmelo già quando tu e il tuo compagno avete deciso di avere un altro bambino”.

La denuncia

Chiara ha deciso quindi di denunciare. Ma non sono solo state le minacce ad averla spinta ad intraprendere la contestazione legale, ma anche la decisione dei dirigenti di assumere un dipendente a tempo indeterminato per sostituirla durante la sua maternità. Chiara però, nonostante tutto, ha deciso di tornare al lavoro. Da quel momento in poi sono iniziate le umiliazioni: da responsabile di reparto si è ritrovata a fare fotocopie e rispondere al citofono. Le sono stati negati gli accessi digitali, quelle delle piattaforme di lavoro come l’email, e perfino fisici, togliendole le chiavi di ingresso dell’azienda. Allora Chiara ha deciso, nell’ottobre 2019, di recarsi alla Cgil e denunciare: “È tutto molto frustrante", ha ammesso, "ma io vado avanti perché so di avere ragione”.