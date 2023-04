Seconda notte in ospedale per Berlusconi, "è dura ma ce la farò anche questa volta"

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Fuori dal San Raffaele c'è anche uno striscione. "Forza Silvio, Monza è con te", recita. L'hanno portato i tifosi del Monza arrivati davanti all'ospedale dove da due giorni i giornalisti seguono l'evoluzione delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. L'ex presidente del Consiglio ha trascorso la seconda notte in terapia intensiva dopo il ricovero di mercoledì. Secondo Alberto Zangrillo, che da tempo segue personalmente il leader di Forza Italia, Berlusconi sta reagendo bene alle cure.





"Ce la farò anche questa volta"

Durante la convalescenza, anzitutto con i familiari, molti dei quali presenti al San Raffaele, ma anche con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con l'alleato di governo Matteo Salvini. Tra le conversazioni ce n'è stata anche una, ancora al telefono, con il direttore de Il Giornale Augusto Minzolini. "" ha dichiarato Berlusconi, che ha poi continuato: "".





Nuovi accertamenti

Previsti per oggi nuovi esami per Berlusconi, al terzo giorno di ricovero. L'ex presidente del Consiglio è portatore di leucemia mielomonocitica cronica. Dalle prime informazioni, sta reagendo bene alla terapia, anche se ci vorrà qualche giorno per permettere alle terapie in atto di dare qualche risultato. L'ospedale San Raffaele ha fatto però sapere che nelle prossime ore non è previsto un nuovo bollettino medico.