Serata cover a Sanremo 2026, Luchè e Gianluca Grignani sul palco dell’Ariston con “Falco a metà”

Luchè e Gianluca Grignani sono stati ospiti di RTL 102.5 a Sanremo. Stasera, durante la serata cover, i due artisti si esibiranno in duetto con il brano ‘Falco a metà’, grande successo di Gianluca Grignani del 1995.

Gianluca Grignani tornerà sul palco del Teatro Ariston in qualità di ospite, dopo essere già salito su quel palco nel 2021 al fianco di Irama. Ai microfoni di RTL 102.5 ha commentato la scelta di affiancarsi ad artisti come Luchè e lo stesso Irama: «Credo sia l’istinto a guidare queste scelte. Sia Irama che Luchè sono due artisti esistenzialisti e questo ti porta a salire sul palco con qualcuno senza fare il fenomeno. Questo significa essere artisti. Sono stato molto fortunato sia con Filippo che con Luca, se l’istinto mi avesse suggerito altro, non sarei mai venuto. Ci conosciamo poco, ma abbastanza per sapere che la sua capacità di scrittura racconta l’uomo che è. Se non ci fosse stata questa empatia, non sarei qui», commenta.

SERATA COVER SANREMO

Luchè, per la prima volta in gara a Sanremo, commenta a RTL 102.5 l’importanza dei consigli di Grignani nell’affrontare un nuovo pubblico: «Io stimo molto Gianluca, anche per i consigli che mi ha dato. Mi ha fatto riflettere anche sul rapporto con il pubblico, mi ha rasserenato su tante cose. Abbiamo parlato anche della semplificazione dei testi, per farli arrivare a tutti».



