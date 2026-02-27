Serata cover a Sanremo 2026: Mara Sattei e Mecna sul palco dell’Ariston con “L’ultimo bacio”

Mara Sattei e Mecna sono stati ospiti di RTL 102.5 per raccontare le loro emozioni in attesa di esibirsi alla serata dedicata alle cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo. I due artisti porteranno sul palco la loro versione de “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli.





Ai microfoni di RTL 102.5, Mara Sattei ha rivelato: «Ovviamente un po’ di stanchezza c’è, ma sono carica. Ieri mi sono divertita e me la sono goduta, quindi sta andando bene. Ho scelto Mecna perché lui e la sua penna sono perfetti per un brano del genere, così malinconico ed emotivo. Volevo proprio una persona che scrivesse qualcosa di bello importante e lui è perfetto. Ha fatto la magia. Carmen Consoli ha sentito l’arrangiamento, ci ha fatto i complimenti e le è piaciuto molto, quindi siamo contenti. Non possiamo dire molto perché è tutto una grande sorpresa, però dalle prove si è creata una bella energia in teatro. Sarà molto intenso, perché il brano ha una grande intensità e l’abbiamo mantenuta».





Ospite sul radiotruck, Mecna ha aggiunto: «Io sono arrivato ieri, è una bella esperienza e ho fatto subito una full immersion. Oggi abbiamo fatto le prove, sarà bello. Abbiamo cercato di rispettare il brano nella maniera più assoluta possibile ma mettendoci del nostro. Questa sera sentirete, abbiamo spinto con l’intensità e sarà molto bello».





L’ALBUM “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO”

L’album arriva prima della partecipazione dell’artista alla 76ª edizione del Festival di Sanremo e si inserisce in un momento di forte definizione del suo percorso artistico, confermandola come una delle cantautrici più riconoscibili e trasversali della scena musicale italiana contemporanea. “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO” è un album che nasce lentamente, senza una scadenza prefissata, come conseguenza naturale di un’esigenza personale e artistica. La sua scrittura attraversa circa quattro anni di vita di Mara Sattei: i primi brani risalgono al 2022, altri prendono forma nel 2023, tra la fine del tour e altri momenti di pausa e viaggio, fino ad arrivare al 2025, quando il progetto trova finalmente una direzione chiara e definitiva. Il titolo “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO” nasce quasi per caso, da una frase scritta per un brano poi rimasto fuori dal disco. Eppure quella frase colpisce subito Mara, perché racchiude una domanda universale e profondamente personale. Nel titolo non c’è un punto interrogativo perché è una frase che può essere letta come affermazione o come domanda aperta, ed è proprio questa ambiguità a renderla il centro concettuale dell’album.



