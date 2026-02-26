Serena Brancale a RTL 102.5: “Qui con me è una canzone che richiede coraggio, ho voluto mettere in evidenza un’altra parte di me”

IN GARA CON “QUI CON ME”

Serena Brancale è stata ospite sul radio truck di RTL 102.5 per raccontare l’esperienza sanremese. L’artista è in gara con il brano dal titolo “Qui con me”. Un ritorno all’Ariston che arriva dopo la sua partecipazione nella scorsa edizione con “Anema e Core”. Ospite di RTL 102.5 l’artista racconta: «Rispetto allo scorso anno, che era una grande festa, quest’anno mi sento molto figlia. È un’emozione diversa e autentica. Ci vuole molto coraggio a cantare questa canzone e mi auguro che sia un abbraccio per tutte le persone che hanno provato quello che ho vissuto io. Sono contenta dell’esibizione, è andata bene, sono riuscita a mantenere la concentrazione nonostante l’emozione. Spero di mantenere questo equilibrio fra concentrazione ed emozione».

Il brano è una dedica alla mamma. «È una canzone che ho scritto a giugno, durante serate di bellissimi concerti. Ho sentito l’esigenza di fermarmi e mettere in evidenza un’altra parte di me. Mia madre era una cantante e in quel periodo stava accadendo tutta la magia che avrebbe voluto vedere. Quindi ho pensato che, se dovevo ripresentarmi a Sanremo, sarebbe stato bello mettere in evidenza qualcosa che fa male: è bello anche questo. Avevo paura fino all’ultimo di presentare questo brano, avevo un’altra opzione più simile ad “Anema e core”, ma poi ho scelto questo».

Sul palco di Sanremo, durante la prima esibizione, Serena Brancale si è presentata con uno splendido abito bianco e, abbandonato il colere platino, un ritorno al castano. «Anche esteticamente ho tolto tutte le maschere: è un mestiere che ti chiede di non aver paura di poter tornare all’essenza. Il castano e il vestito bianco sono un modo per essere il più essenziale possibile: deve arrivare più la canzone che un abito pieno di dettagli».

LA SERATA COVER

Nella serata delle cover di venerdì 27 Serena Brancale salirà sul palco del Teatro Ariston accompagnata da Gregory Porter, cantante, compositore statunitense di jazz, soul e gospel e vincitore di due Grammy Awards, e DELIA, cantautrice, interprete e pianista classica. Insieme interpreteranno “Besame Mucho”, brano scritto nel 1940 dalla messicana Consuelo Velázquez e diventato uno dei più conosciuti del XX Secolo.

«Se questi brani fossero dei tessuti, “Qui con me” sarebbe seta, “Besame Mucho” è velluto: corposo, caldo. Poi ci sarà Gregory Porter, la voce mondiale del jazz, e poi Delia, che ho amato dal primo momento: l’ho conosciuta prima di X Factor e la adoravo già. Era autentica, una musicista classica con quell’inquadramento così preciso».



