Serie A, Udinese-Inter 0-1, Napoli-Sassuolo 1-0, Cagliari-Juventus 1-0

Redazione Web

17 gennaio 2026, ore 22:51

Con un gol di Lautaro l'Inter passa ad Udine e mantiene la testa solitaria della classifica, il Napoli torna al successo dopo tre pareggi, il Cagliari vince in casa contro la Juventus

UDINESE - INTER 0-1

L’Inter sfrutta al meglio l’occasione per allungare in vetta alla classifica e torna da Udine con tre punti pesantissimi. Al Bluenergy Stadium i nerazzurri si impongono per 1-0 sull’Udinese al termine di una gara equilibrata ma decisa da un episodio di grande qualità. A firmare il successo, al 20’, è Lautaro Martinez, autore di una giocata da campione: l’argentino riceve in area un delizioso colpo di tacco di Pio Esposito, protegge il pallone sotto la pressione della difesa friulana e conclude di esterno verso l’angolo basso, rendendo vano il tuffo di Okoye. Un gol che spezza l’equilibrio e indirizza la sfida. L’Inter gestisce poi il vantaggio con ordine, concedendo poco e mostrando solidità nei momenti chiave, senza però rinunciare a ripartire quando se ne presenta l’occasione. Con questo successo la squadra di Chivu sale a quota 49 punti, portandosi a +6 sul Milan e a +9 sul Napoli, entrambe chiamate a rispondere nei rispettivi impegni. Una distanza che aumenta la pressione sulle inseguitrici e rafforza la fiducia nerazzurra. L’Udinese, pur combattiva, non riesce a trovare lo spunto giusto per il pareggio e resta ferma al decimo posto con 26 punti, confermando una stagione finora solida ma senza acuti contro le big.


NAPOLI-SASSUOLO 1-0

Al Diego Armando Maradona il Napoli torna alla vittoria in Serie A dopo 3 pareggi consecutivi battendo il Sassuolo 1-0 grazie a una rete nei primi minuti di gioco. Il gol decisivo arriva al 7′, con Stanislav Lobotka che trova la rete sfruttando una respinta corta del portiere neroverde e infilando il pallone in porta con un tiro preciso sotto la traversa. Il centrocampista non segnava da più di 3 anni. La partita prosegue con il Napoli che controlla il ritmo cercando di sfruttare il vantaggio, mentre il Sassuolo prova a reagire con alcuni spunti dalle fasce ma senza creare pericoli costanti. Nella ripresa gli ospiti alzano il baricentro e mettono pressione alla difesa partenopea. Il Sassuolo ci prova soprattutto con Lipani e Pinamonti ma senza essere mai realmente pericoloso in area di rigore. Nel finale il Napoli gestisce con ordine e va vicino al gol del raddoppio con un tiro da fuori area di McTominay. La squadra di Conta torna a -6 dall'Inter capolista.


CAGLIARI-JUVENTUS 1-0

Colpo del Cagliari, che con un gol di Mazzitelli batte la Juventus e trova tre punti preziosi in chiave salvezza, pass falso invece per i bianconeri che perdono così terreno dal Napoli e scivolano a -10 dall'Inter capolista. Primo tempo di grande presione per la Juventus, che con Miretti sfiora il vantaggio in due occasioni e con Yildiz. Al 56' Cambiaso impegna ancora una volta Caprile. La Juventus chiude il Cagliari nella propria metà campo, non lasciando praticamente mai ai sardi la possibilità di ripartite, e la squadra di Pisacane colpisce allora da calcio piazzato: Gaetano batte un calcio di punizione al 65’ e trova la splendida girata al volo di Mazzitelli, che sigla così l’1-0 per i rossoblù. Spalletti si gioca quindi immediatamente le carte Zhegrova e Openda, ma è Yildiz a costringere Caprile alla parata decisiva. Il turco si accende e all’84’ trova pure un palo, complice una deviazione avversaria, mentre Koopmeiners impegna Caprile nell’ultima parata di serata.

Argomenti

cagliari
calcio
inter
juventus
napoli
sassuolo
serie a
udinese

