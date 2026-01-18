Serie A, il Milan batte il Lecce di misura con un gol di Fulkrug e resta a - 3 dall'Inter

MILAN-LECCE 1-0

Il Milan tiene il passo dell’Inter e resta a -3 dalla capolista. A san Siro il muro del Lecce ha resistito per 75 minuti. Poi ci ha pensato Füllkrug, appena entrato in campo, a sbloccare una partita che si stava facendo complicata: colpo di testa vincente su Cross di Saelemekers. Il Milan ha meritato la vittoria, ha fatto la partita per 90 minuti. La squadra di Allegri è andata un po’ a sprazzi, ma specie nel secondo tempo ha avuto occasioni importanti: bravissimo Falcone sulle conclusioni di Ricci e Pulisic. I salentini mercoledì scorso erano stati battuti sempre al Meazza dall’Inter in una partita simile, in quel caso erano caduti dopo 78 minuti.





TORINO-ROMA 0-2

Subito titolare, subito a segno: è stato un grande atterraggio nel mondo Roma da parte dell’olandese Donyell Malen. Veni, vidi, vici. La Roma approfitta del passo falso della Juve, si isola da sola al quarto posto e “vendica” l’eliminazione dalla coppa Italia per mano dei granata. I giallorossi, trascinati dal nuovo acquisto ma anche illuminati da Dybala, hanno giocato un primo tempo da padroni. Oltre al gol convalidato, ce n’è stato un altro di Malen, annullato per fuorigioco. Grande protagonista anche Paulo Dybala: ha sfiorato il vantaggio, ha fornito l’assist a Malen sullo 0-1 e soprattutto nel secondo tempo ha segnato il raddoppio con grande qualità, respingendo al momento giusto l’assalto del Toro che nella ripresa si era spinto alla ricerca del pareggio. Nel finale ha sfiorato la gloria anche l’altro nuovo acquisto Robinio Vaz, la parata di Paleari ha negato lo 0-3.



