Serie A, il Milan batte il Lecce di misura con un gol di Fulkrug e resta a - 3 dall'Inter

18 gennaio 2026, ore 22:57
Questi i risultati della domenica: Milan-Lecce 1-0, Torino-Roma 0-2, Bologna-Fiorentina 1-2, Parma-Genoa 0-0. Lunedì Cremonese-Verona e Lazio-Como.
MILAN-LECCE 1-0
Il Milan tiene il passo dell’Inter e resta a -3 dalla capolista. A san Siro il muro del Lecce ha resistito per 75 minuti. Poi ci ha pensato Füllkrug, appena entrato in campo, a sbloccare una partita che si stava facendo complicata: colpo di testa vincente su Cross di Saelemekers. Il Milan ha meritato la vittoria, ha fatto la partita per 90 minuti. La squadra di Allegri è andata un po’ a sprazzi, ma specie nel secondo tempo ha avuto occasioni importanti: bravissimo Falcone sulle conclusioni di Ricci e Pulisic. I salentini mercoledì scorso erano stati battuti sempre al Meazza dall’Inter in una partita simile, in quel caso erano caduti dopo 78 minuti.
TORINO-ROMA 0-2
Subito titolare, subito a segno: è stato un grande atterraggio nel mondo Roma da parte dell’olandese Donyell Malen. Veni, vidi, vici. La Roma approfitta del passo falso della Juve, si isola da sola al quarto posto e “vendica” l’eliminazione dalla coppa Italia per mano dei granata. I giallorossi, trascinati dal nuovo acquisto ma anche illuminati da Dybala, hanno giocato un primo tempo da padroni. Oltre al gol convalidato, ce n’è stato un altro di Malen, annullato per fuorigioco. Grande protagonista anche Paulo Dybala: ha sfiorato il vantaggio, ha fornito l’assist a Malen sullo 0-1 e soprattutto nel secondo tempo ha segnato il raddoppio con grande qualità, respingendo al momento giusto l’assalto del Toro che nella ripresa si era spinto alla ricerca del pareggio. Nel finale ha sfiorato la gloria anche l’altro nuovo acquisto Robinio Vaz, la parata di Paleari ha negato lo 0-3.
BOLOGNA-FIORENTINA 1-2
La Fiorentina è ripartita, la salvezza ora non sembra più un miraggio. La vittoria nel derby dell’Appennino contro il Bologna ha una dedica speciale: alla memoria del presidente Rocco Commisso, scomparso nella notte tra venerdì e sabato. La squadra di Italiano sembra essersi smarrita, il successo contro il Verona aveva interrotto un lungo digiuno, ma c’è stato subito un passo indietro. Allo stadio Dall’Ara partita indirizzata già nel primo tempo: viola in vantaggio con Mandragora, raddoppio di Piccoli appena prima dell’intervallo. Nel secondo tempo il Bologna ha alzato i giri solo nel finale: dopo un palo di Rowe, all’88esimo gol di testa di Fabian; senza esito l’assedio conclusivo.
PARMA-GENOA 0-0
Parma e Genoa sono di poco sopra la zona pericolante. Il pareggio dello stadio Tardini non entrerà nella storia, ma consente a entrambe di fare un altro piccolo passo verso la salvezza. A cercare con maggior insistenza la vittoria è stata la squadra di De Rossi, padroni di casa tenuti in piedi dalle parate di Corvi. Per gli emiliani è questo il secondo zero a zero consecutivo, dopo quello strappato in casa del Napoli.
LE PARTITE DEL LUNEDI’
Il programma della 21esima giornata di serie A si concluderà con i due consueti posticipi del lunedì. Alle 18.30 allo stadio Zini si affronteranno Cremonese ed Hellas Verona. Alle 20.45 i riflettori dell’Olimpico illumineranno la sfida tra Lazio e Como. E da martedì tornerà la Champions League, anche in diretta su RTL 102.5. In programma Inter-Arsenal e Copenaghen-Napoli, poi Juventus-Benfica e Atalanta-Atlethic Bilbao.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Paolo Pacchioni
Calcio, è morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina
Il numero del club Viola aveva 76 anni ed era malato da tempo. Su tutti i campi, dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, la FIGC ha comunicato che verrà osservato un minuto di silenzio
Serie A, Como-Udinese 1-0, Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1, Juventus-Lecce 1-1, Atalanta-Roma 1-0
L'Atalanta vince contro la Roma dell'ex Gasperini, pareggio per l aJuventus in casa contro il Lecce con i bianconeri che sbagliano con David un rigore, continua la corsa del Como verso le zone alte della classifica