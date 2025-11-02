Serie A, il Milan vince il big match contro la Roma. 3 punti anche per Inter, Lecce e Bologna. Pari tra Torino e Pisa

VERONA- INTER 1-2

La squadra di Chivu fatica ma in extremis conquista 3 punti importantissimi. La partita ha preso subito una piega favorevole all’Inter: al 16′, su calcio d’angolo di Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zieliński ha raccolto con tempismo il pallone al limite dell’area e con un tiro a giro potentissimo ha battuto il portiere, sbloccando il risultato. Il Verona però non si è arreso: poco prima dell’intervallo, al 40′, Giovane ha approfittato di una disattenzione difensiva dell’Inter, si è infilato sulla fascia destra e ha calciato angolato trovando l’1-1. La ripresa è stata più equilibrata, con poche occasioni limpide e l’Inter che ha spesso gestito più che attaccato, cercando di non scoprirsi troppo. Nel finale però è arrivato il colpo di fortuna: nei minuti di recupero, Nicolò Barella ha servito un lungo pallone in area che, deviato da un difensore del Verona (Martin Frese), è finito in rete per l’autogol che ha fissato il punteggio sul 2-1 per l’Inter.







TORINO-PISA 2-2





Un pareggio spettacolare tra il Torino e il Pisa, che chiudono i conti già nel primo tempo con un 2-2 ricco di emozioni. La formazione toscana parte con più decisione e sorprende i padroni di casa, trovando il doppio vantaggio grazie alla doppietta di Moreo, autore di una prova di grande concretezza. Prima un tap-in sotto porta dopo un legno colpito da Akinsamiro, poi un rigore perfetto che spiazza Paleari e porta gli uomini di Gilardino avanti di due reti. Il Torino, inizialmente impreciso e poco incisivo, reagisce con orgoglio nel finale della prima frazione. Al 42’ Simeone accorcia le distanze con un preciso colpo di testa, mentre pochi minuti dopo Adams completa la rimonta trasformando in rete un’azione rapida in area pisana. La partita si accende anche per l’espulsione di Baroni, allontanato per proteste e costretto a saltare il derby contro la Juventus. Nella ripresa i ritmi restano alti ma le occasioni calano. Ngonge prova a dare vivacità all’attacco granata, mentre Gilardino si affida a Nzola per cercare il colpo del nuovo vantaggio, ma Paleari è attento. Il finale è tutto del Toro, che spinge senza trovare il guizzo decisivo. Il pareggio consente ai piemontesi di allungare la striscia positiva, mentre il Pisa conquista un punto prezioso per la classifica.









FIORENTINA-LECCE 0-1





Il momento buio della Fiorentina sembra non avere fine. Al Franchi arriva un’altra sconfitta, stavolta contro il Lecce, che passa 1-0 grazie a un gol di Berisha nel primo tempo e conquista tre punti preziosi. Per i pugliesi è la seconda vittoria stagionale, ancora in trasferta, mentre per i viola la crisi si fa sempre più profonda: nessuna vittoria dopo dieci giornate e solo quattro punti in classifica. La squadra di Pioli appare smarrita, priva di idee e di mordente, e il pubblico non perdona. Dalla curva piovono fischi, cori di protesta e insulti, con il tecnico finito nel mirino dei tifosi. La partita si decide già al 23’, quando Berisha finalizza un’azione semplice ma efficace dei giallorossi, approfittando delle solite distrazioni difensive viola. Da lì in poi la Fiorentina fatica a reagire, creando soltanto due occasioni: un tiro di Kean neutralizzato da Falcone e un colpo di testa alto di Ranieri. Nella ripresa Pioli cambia tutto il centrocampo nel tentativo di dare una scossa, ma la squadra resta sterile e prevedibile. Neppure i subentrati Gudmundsson e Mandragora riescono a cambiare il copione. Nel finale un rigore prima concesso e poi tolto dal VAR alimenta solo la rabbia dei tifosi. La Fiorentina affonda, e l’ombra della Serie B si fa sempre più concreta.





PARMA-BOLOGNA 1-3

Il Bologna ha conquistato un importante successo per 3-1 in trasferta al Tardini contro un Parma che, seppure partito forte, non è riuscito a reggere il ritmo. I gialloblù sono passati in vantaggio dopo soli 13 secondi con un’azione fulminea conclusa da Bernabé dopo un rimpallo in area. Tuttavia il Bologna ha risposto nel primo tempo con la prima rete di Santiago Castro al 17′, che ha pareggiato i conti dopo un’ottima verticalizzazione dello stesso Castro. Nella ripresa sempre Castro ha siglato il 2-1 verso la mezz’ora, tenendo a galla la squadra e imponendo la rimonta. Nel recupero è arrivato il 3-1 di Juan Miranda, con un potente mancino che ha sorpreso il portiere avversario. Con questa vittoria il Bologna sale momentaneamente al quarto posto nella classifica di Serie A, lasciando il Parma ancora in difficoltà





MILAN-ROMA 1-0

A San Siro si è giocata una delle partite più belle del campionato. Alla fine è il Milan che sorride al termine dei 90 minuti, Roma battuta 1 a 0. I giallorossi sono partiti meglio nel primo tempo schiacciando il Milan nella propria metà campo, Dybala e Ndicka sfiorano il vantaggio poi dopo mezz'ora il Milan prende le misure e punisce i giallorossi in contropiede con la solita galoppata di Leao sulla fascia sinistra: il portoghese si fa tutto il campo, salta gli avversari in contropiede, poi mette in mezzo per Pavlovic che deve solo appoggiare il pallone in porta. Nel secondo tempo le parti si invertono, il Milan attacca e la Roma si difende. Fofana e Leao sprecano due occasioni colossali con Svilar già battuto, poi Nkunku prende il palo. All'82esimo Maignan para un calcio di rigore a Dybala e regala la vittoria ai suoi. Il Milan rialza la testa e raggiunge in classifica proprio la Roma al secondo posto a quota 21 punti



