Serie A, Juventus-Torino 0-0, Parma-Milan 2-2, Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0

JUVENTUS-TORINO 0-0

Pari nel derby di Torino, con grandi protagonisti i portieri Di Gregorio e Paleri. La Juventus fa la partita sin dall'avvio con il Torino che si difende con ordine. Bianconeri pericolosi al 26' con Conceicao che crossa basso al centro per Vlahovic ma c'è l'intervento decisivo di Maripan. Al ancora Juventus in avanti ma Paleari esce in tuffo e respinge un cross da sinistra, Thuram è in posizione e calcia dal limite, ma il portiere granata si oppone ancora. Il più pericoloso è Conceicao, soprattutto con il guizzo nel finale, al 41', salta secco Lazaro e incrocia con il sinistro, ma Paleari ci arriva e mette fuori. Ad inizio ripresa, il Torino va in gol al 48' con Simeone ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 60' ancora Simeone pericoloso ma sullo stacco del centravanti del Toro, è pronto Di Gregorio che si supera. Al 62' Adams penetra centralmente ed elude l'intervento dei difensori bianconeri per arrivare al tiro da zona centrale ma il riflesso prodigioso del portiere della Juventus evita il gol. Al 67' ci prova per David ma il portiere granata riesce a fermare il francese. Paleari si ripete al 68' quando sul cross di Zhegrova, arriva il colpo di testa a botta sicura di McKennie ma il portiere si supera ancora e sventa. Secondo pareggio conseccutivo per la Juventus di Spalletti, dopo l'1-1 in Champions contro lo Sporting.





PARMA-MILAN 2-2

Il Parma rimonta due gol si svantaggio ai rossoneri, che escono dal tardini con tanti rimpianti. Parte forte il Milan, che si rende pericolosi prima con Pavlovic e poi con Nkunku. Al 12'Milan in vantaggio con Saelemaekers che col sinistro dalla distanza sorprende Suzuki. Dai piedi del belga pochi minuti dopo nasce anche l'azione che porta al fallo in area di rigore di Ndiaye, con Di Bello che indica il dischetto sul quale si presenta Leao che al 25' fa 0-2. In pieno recupero è una magia di Bernabé a regalare il gol agli emiliani per accorciare le distanze, con un sinistro a girare su cui nulla può Maignan. Nella ripresa il Parma parte forte e mette in difficoltà il Milan che al 50' rischia di capitolare sul passaggio al centro di Cutrone per Pellegrino, con Estupinan che rischia con l'intervento in area di rigore. Al 61' è il palo a salvare il Milan su colpo di testa di Pellegrino, ma sugli sviluppi dell'azione è Delprato a trovare il pareggio, con Britschgi che crossa sulla testa del capitano degli emiliani. Allegri prova a dare la scossa ai suoi mandando in campo Pulisic, con l'americano che al 76' si divora il gol del possibile 3-2 su passaggio di Leao. All'82' è Saelemaekers a sbagliare clamorosamente, col belga che in contropiede salta Suzuki, ma po calcia fuori.





COMO-CAGLIARI 0-0; LECCE-VERONA 0-0

Termina senza reti l’undicesima giornata per Como-Cagliari e Lecce-Verona, entrambe chiuse sullo 0-0. A Como, la squadra di Fabregas colleziona il secondo pareggio consecutivo dopo quello con il Napoli e sale a 18 punti, frenata da un ottimo Caprile, decisivo tra i pali per i sardi, che salgono a quota 10. Anche al Via del Mare equilibrio totale: il Lecce di Di Francesco, dopo il successo sulla Fiorentina, trova un altro risultato utile contro un Verona più attento che brillante. Nel finale un rigore assegnato ai salentini e poi annullato dal Var chiude una gara povera di emozioni.







