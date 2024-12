Serie A, l'Atalanta riconquista la vetta della classifica, goleada Roma contro il Parma, vincono anche Juventus e Venezia

ROMA-PARMA 5-0

Una vittoria bella, netta, rotonda: per i giallorossi sarà un Natale sereno, o quantomeno con qualche schiarita. Il Parma invece deve assorbire la terza sconfitta consecutiva. Paulo Dybala ha forse giocato la sua ultima partita all’Olimpico in maglia giallorossa ( ma Ranieri nel doportita ha smentito) e ha lasciato il segno. Dopo otto minuti l’argentino ha guadagnato e trasformato il rigore che ha sbloccato la gara; in avvio di ripresa ha segnato il gol del tre a zero che di fatto ha chiuso il match. In precedenza la Roma aveva raddoppiato con un bel gol al volo di Salaemakers. I giallorossi hanno sprecato anche un paio di occasioni con El Shaarawy, anche il Parma nel primo tempo ha creato un paio di situazioni interessanti, bravo Svilar su gran tiro di Hernani. Nella ripresa gli emiliani si sono fatto schiacciare, dunque sono arrivati anche il rigore trasformato da Paredes e il quinto sigillo di Dovbik, che in campionato non segnava da un mese e mezzo. Piccola curiosità: Claudio Ranieri non ha effettuato alcun cambio, hanno finito la partita gli undici titolari: nel calcio di oggi una rarità.





VENEZIA-CAGLIARI 2-1

Il Venezia ritrova la vittoria e agguanta in casa tre punti preziosi battendo il Cagliari. Venezia in vantaggio alla prima occasione, al 38' con Zampano su assist di Oristanio sulla sinistra: cross al centro dell'area e Zampano insacca. Nella ripresa è Andersen a sfiorare il raddoppio al 54', tentativo respinto da Sherri, poco dopo ci prova Oristanio, palla di poco fuori. Al 61' il Venezia raddoppia con un'incursione centrale e pallonetto basso di destro, ma il gol viene annullato per la posizione irregolare di Pohjanpalo. Il 2-0 comunque si verifica al 67' grazie a Sverko che in caduta riesca a calciare in rete Il Cagliari riapre la

partita al 75' con Pavoletti di testa. Stankovic salva la sua porta all'82' fermando per due volte Lapadula e mantenendo il prezioso vantaggio. Nel recupero Stankovic ancora protagonista nel respingere gli affondi del Cagliari.