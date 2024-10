Serie A, la decima giornata si apre oggi con il big match Milan-Napoli (trasmesso anche in chiaro e gratis in tv) Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il turno si chiuderà giovedì, con il possibile esordio di Balotelli con la maglia del Genoa. Domani in campo Juventus, Inter e Atalanta

Oggi, martedì 29 ottobre 2024, si apre la decima giornata di Serie A. Il turno, il primo infrasettimanale di questa stagione, si concluderà il giorno di Halloween, giovedì 31 ottobre. Serie A, le partite di martedì 29 ottobre 2024 Si parte oggi pomeriggio alle ore 18.30 con la sfida tra Cagliari e Bologna. Gli emiliani torneranno in campo dopo il rinvio, causa maltempo, del match contro il Milan di sabato scorso. I sardi, invece, sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-0 con l'Udinese. Allo stesso orario in campo anche Lecce-Verona, con i salentini ultimi in classifica che non vanno a punti da quattro partite. Gli scaligeri hanno voglia di riscatto dopo la pesante sconfitta per 6 reti a 1 rimediata sabato scorso a Bergamo contro l'Atalanta. In serata, con calcio di inizio alle ore 20.45, il big match Milan-Napoli, che sarà visibile anche in chiaro per i primi due milioni di utenti che si sono registrati su Dazn. Dopo quasi trent'anni, una partita di Serie A sarà visibile gratuitamente. Nei rossoneri ancora fuori Rafael Leao, con Morata sostenuto da Okafor, Pulisic e Chukwueze. Negli azzurri non ci sarà Lobotka, il cui rientro dovrebbe slittare a domenica per il match contro l'Atalanta. Serie A, le partite di mercoledì 30 ottobre 2024 Il mercoledì di campionato vedrà scendere in campo alle 18.30 Empoli-Inter e Venezia-Udinese. I nerazzurri di Simone Inzaghi cercano la vittoria, per dimenticare la rocambolesca rimonta subita a San Siro domenica dalla Juve. Alle 20.45 sarà la volta della sfida tra Juventus e Parma. Alla stessa ora si giocherà anche Atalanta-Monza. Serie A, le partite di giovedì 31 ottobre 2024 Il giorno di Halloween alle 18.30 si comincerà da Genoa-Fiorentina, con l'ipotesi della prima convocazione con la maglia rossoblu del neo-acquisto Mario Balotelli. Il centravanti ex Inter, Milan e City ha giocato l'ultima gara ufficiale il 12 maggio scorso ad Adana, nella Super Lig turca. Alle 20.45 Como-Lazio e Roma-Torino, con Ivan Juric che si gioca la permanenza sulla panchina giallorossa. In pole ci sarebbero Claudio Ranieri e Roberto Mancini, anche se resta in piedi l'ipotesi del ritorno di Daniele De Rossi, ancora sotto contratto con il club per oltre due anni e mezzo.

