Serie A, Napoli-Como 3-1, Verona-Venezia 2-1

Napoli-Como 3-1

Napoli sempre più in vette. La squadra di Antonio Conte al Maradona batte il Como 3-1 e consolida così il primo posto in classifica, dove ci resterà per tutta la sosta per le Nazionali. Con i tre punti conquistati contro i lariani sono infatti quattro le lunghezze sulla Juventus, seconda, impegnata domenica in casa contro il Cagliari. Il Napoli dopo neanche 30 secondi passa in vantaggio con Scott McTominay che raccoglie il taglio di Lukaku e con un preciso fendente trova il palo interno e il gol dell'1-0. Il Como risponde subito e al 6' Strefezza con il destro manda la palla di poco a lato. Il Napoli gestisce pallone e partita cercando di sfruttare le ripartenze di Politano e Kvara, ma la squadra di Fabregas manovra bene e si rende pericolosa con Nico Paz al 25' con un tiro a giro. Al 32' NIco Paz con un destro a giro centra il palo. E' il preludio del gol dei lariani: al 43' Perrone serve Strefezza che calcia di potenza nell'angolino e supera Caprile per l'1-1. Napoli di nuovo in vantaggio ad inizio ripresa: al 53' errore in impostazione di Sergi Roberto che poi stende Olivera in area. Per l'arbitro Feliciani é rigore confermato dal Var. Sul dischetto va Lukaku che non sbaglia e segna il 2-1. All'86' il Napoli cala il tris: Lukaku serve in profondità Neres, da poco entrato, che segna la rete del definitivo 3-1. Al 95' lo stesso Neres in contropiede si invola in area ma il portiere del Como gli nega la doppietta.





Verona-Venezia 2-1

Il Verona vince in rimonta contro il Venezia e sale così a 9 punti in classifica, raggiungendo la Roma. Il Venezia al primo affondo trova il vantaggio con Oristanio, che al 3' sigla la rete dello 0-1. Il Verona la riagguanta subito, al 9', con un destro al volo di Tengstedt. La partita si assesta, e sono poche le occasioni per le due squadre, ma il Verona riesce a ribaltarla grazie all’autorete di Joronen all’81’ causata dall’incornata di Kastanos.