Maltempo al Sud, oltre 70 cm di neve in Campania e venti forti

E’ profondo inverno in Campania con temperature in netto calo, temporali diffusi e persistenti, un forte vento su tutto il litorale costiero. E non sono pochi i disagi che si stanno registrando in queste ore perché su tutta la zona interna della regione si è abbattuta una tempesta di neve. In alcuni casi sono stati superati i 70 centimetri. A Caserta il sindaco ha firmato un'ordinanza con la quale si stabilisce la chiusura, per lunedì 13 gennaio, di tutte le attività scolastiche e didattiche delle scuole cittadine pubbliche di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido comunali. Chiusi anche tutti i parchi e le ville pubbliche comunali. Anche in Irpinia e Sannio la neve sta creando diversi disagi, così come in provincia di Salerno e Benevento: numerosi automobilisti si sono visti costretti a rimanere bloccati a causa dell'accumulo di neve su strade secondarie. Anche le forti raffiche di vento stanno creando non pochi problemi: nel Golfo di Policastro, in provincia di Salerno, la circolazione ferroviaria è stata sospesa per due ore nel tratto compreso tra Sapri e Maratea. Forti temporali hanno provocato allagamenti e disagi nelle zone del Sele e del Cilento. La situazione è particolarmente critica nei comuni di San Mauro Cilento, Omignano e Camerota dove la caduta di alberi di grandi dimensioni ha ostruito diverse strade, creando ulteriori disagi alla circolazione. La Circumvesuviana è stata interrotta a causa di un'interruzione elettrica. Le raffiche di vento hanno causato danni anche al Vomero: hanno spezzato alcuni imponenti rami di un grosso albero che cadendo hanno colpito tre auto in sosta. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale per mettere in sicurezza l'area. Le raffiche di vento nella notte a Napoli hanno toccato anche i 100 km l'ora di intensità. Anche il Vesuvio è imbiancato, mentre l'isola di Capri è isolata a causa della forte tempesta di mare e vento di grecale che imperversa nel golfo di Napoli.