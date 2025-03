Nations League, la Germania vince 2-1 a san Siro contro l'Italia

La Germania ha vinto 2-1 a san Siro contro l'Italia nell'andata dei quarti di finale di Nations League. I gol di Tonali al nono minuto del primo tempo. Pareggio al 49eismo con Tim Kleindienst. Il raddoppio dei tedeschi al 75esimo con Goretzka che fissa il punteggio sull'1-2 per gli ospiti. Domenica a Dortmund si gioca la partita di ritorno.





Primo tempo

Fischi di una parte del pubblico di san Siro durante l'inno nazionale tedesco, mentre il resto dei tifosi applaudiva. Prima della partita breve ricordo di Brunno Pizzul scomparso qualche giorno fa. Per quanto riguarda la partita Luciano Spalletti parte con la coppia d'attacco formata da Kean e Raspadori. Per la Germania, in campo Amiri insieme a Sané e Musiala a completare il terzetto d'attacco dietro all'unica punta Burkardt. Il gol arriva da Sandro Tonali al nono minuto. L'azione parte dal Politano, che mette palla al centro. Tah non riesce a spazzare, Il pallone arriva all'ex Milan che insacca alle spalle di Baumann. Italia 1-Germania 0. Subito il gol, la Germania ci prova con diversi passaggi precisi per cercare soluzioni d'attacco, ma in almeno due occasioni Leon Goretzka fallisce il pareggio. Al 29esimo Tonali ancora pericolosissimo e vicino al raddoppio. Al32eismo è Kean a sfiorare il gol con un tiro che Baumann respinge in angolo. Al 42esimo Amiri tira da un calcio di punizione diretto, ma il pallone passa sopra la traversa della porta difesa da Donarumma. Gli Azzurri chiudono in vantaggio i primi 45minuti di gioco.





Secondo tempo

La seconda frazione di gioco si apre con la Germania che cerca con insistenza la rete. Il gol per i tedeschi arriva al 49eismo con Tim Kleindienst che trova spazio in area e da pochi passi tira di potenza all'angolino basso di sinistra superando Donnarumma. E' 1-1. L'Italia frastornata dalla rete degli avversari cerca di riprendersi. la partita si scalda e al 62esimo vengono ammoniti Tonali e Rudiger. Al 64esimo Spalletti cambia. Fuori Politano e Ricci al posto di Bellanova e Rovella. Sostituzione anche per i tedeschi. Esce Amiri che viene rimpiazzato da Leweling. Al 68esimo occasione Italia con un grande tiro di Raspadori che viene respinto da Baumann. Spalletti vuole vincere e al 70esimo toglie Raspadori per fare spazio a Daniel Maldini. Al 75esimo. invece la Germania passa in vantaggio con Goretzka che sfrutta il calcio d'angolo calciato da Kimmich ad insaccare di testa all'angolino basso di destra. L'Italia prova la reazione. All'80esimo Barella manda sul fondo una buona occasione. Prima dello scadere la Germania sostituisce Leroy Sane con Karim Adeyemi, mentre per l'Italia entrano Lucca al posto di Kean e Frattesi al posto di Barella. All'84esimo grande tiro di destro di Maldini, ma la palla non entra in porta. In pieno recupero infortunio a Calafiori che lascia il campo dopo un contatto con un avversario. La nota positiva della serata è l'incasso record per l'Italia a San Siro. Le 60 mila presenze hanno portato un botteghino da 1,7 milioni. Domenica si gioca la partita di ritorno nello stadio di Dortmund in Germania. In palio, oltre alla semifinale di Nations League anche un girone, in teoria, più agevole per la qualificazione al Mondiale 2026.