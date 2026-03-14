Serie A, Inter-Atalanta 1-1, Napoli-Lecce 2-1, Udinese-Juventus 0-1

INTER - ATALANTA 1-1

L’Atalanta interrompe la corsa dell’Inter in vetta alla classifica, strappando un pareggio per 1-1 nel big match della 29ª giornata di Serie A. I nerazzurri milanesi restano comunque al comando con otto punti di vantaggio sul Milan, atteso il giorno successivo allo Stadio Olimpico dalla sfida contro la Lazio, mentre la formazione bergamasca rimane in settima posizione. La partita si sblocca al 26’, quando Francesco Pio Esposito finalizza un’azione ben costruita, sfruttando un cross preciso di Nicolò Barella e battendo il portiere Marco Carnesecchi con un diagonale potente. Nella ripresa l’Inter prova subito ad allungare: Denzel Dumfries colpisce il palo di testa su assist di Federico Dimarco, mentre Marcus Thuram sfiora il raddoppio in due occasioni, trovando però l’opposizione di Carnesecchi. Con il passare dei minuti cresce la pressione dell’Atalanta, che va vicino al pareggio con Nikola Krstovic, fermato prima dall’intervento difensivo di Carlos Augusto davanti a Yann Sommer. L’1-1 arriva all’81’: Kamaldeen Sulemana prova la conclusione in area, Sommer respinge ma Krstovic è il più rapido ad avventarsi sulla ribattuta e a depositare il pallone in rete. Dopo il controllo del VAR la rete viene convalidata, mentre il tecnico interista Cristian Chivu protesta eccessivamente e viene espulso per doppia ammonizione. Nei minuti di recupero il risultato non cambia e la sfida termina in parità.





NAPOLI-LECCE 2-1

Il Napoli conquista una preziosa vittoria in rimonta battendo 2-1 il Lecce allo stadio Stadio Diego Armando Maradona al termine di una gara bella e combattuta. L’avvio è shock per i padroni di casa: al 3’ gli ospiti passano in vantaggio con Jamil Siebert, che sfrutta un calcio d’angolo e di testa firma lo 0-1. Il Napoli fatica nel primo tempo, ma cambia volto nella ripresa: entrano Mc Tominay e De Bruyne e dopo 1 minuto arriva subito il pareggio di Rasmus Højlund, servito in area da Matteo Politano. Gli azzurri prendono fiducia e al 67’ completano la rimonta proprio con Politano, che sul secondo palo batte il portiere salentino con un preciso tiro incrociato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel finale il Lecce prova a reagire ma il Napoli gestisce il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa tre punti importanti nella corsa alla Champions League. Paura nei minuti finale della partita per un malore accusato dal giocatore del Lecce Banda che si è accasciato in campo ed è stato portato fuori in barella. Il Lecce dopo la partita ha fatto sapere che l'attaccante è vigile e sta bene. Aveva ricevuto un colpo al petto, sulla parte destra, e dopo aver avvertito dolore si è spaventato moltissimo, accasciandosi.





UDINESE-JUVENTUS 0-1

La Juventus con un gol di Boga batte l'Udinese e sale così momentaneamente al quarto posto in classifica, scavalcando Como e Roma che si affronteranno domenica alle 18. La Juventus parte in pressing e al 38' passa in vantaggio con una rete di Boga, che finalizza da due passi un assist di Yildiz. Ci prova l'Udinese al 40' con Atta che manda fuori di poco. I bianconeri provano a consolidare il vantaggio al 41' e 42' con Boga e Cambiaso, Okoye respinge di piede entrambe le volte, poi tocca ancora ai fiulani sempre con Atta, tiro deviato in angolo da Perin. Nella ripresa l'Udinese sfiora il pareggio al 51' con Ekkelenkamp che, su passaggio di Atta, sotto porta non trova il bersaglio grosso. Occasioni Juventus al 58' e 59' con Locatelli servito da Conceiçao e respinto da Okoye, poi Koopmeiners su assist di Atta manda sopra la traversa. Okoye ancora impegnato al 62' dopo un tiro preciso di Yildiz. Il raddoppio arriva al 70' con Yildiz che lancia Conceiçao in un rasoterra centrale. Dura poco perché una revisione al Var evidenzia un fuorigioco di Koopmeiners e si torna sullo 0-1. Yildiz lancia da sinistra su Miretti all'85', impresa di Okoye che salva dal raddoppio.







