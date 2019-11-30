Serie A, negli anticipi tutti successi esterni, vincono Atalanta, Torino e Lecce

30 novembre 2019, ore 22:48
La squadra di Gasperini torna di prepotenza in zona Champions, Fiorentina nella bufera
Tutti successi esterni negli anticipi della 14esima di Serie A. L’Atalanta vince facilmente il derby contro il Brescia, 3-0 doppietta di Pasalic e terzo gol di Iilic, rientrando di prepotenza in zona Champions. A Marassi vince il Toro 1-0 , che respira, inguaiando il Genoa, decide un colpo di testa di Bremer. Momento difficile per la Fiorentina che esce tra i fischi dopo la sconfitta per 1-0 patita contro il Lecce, per la rete nel secondo tempo di la Mantia. Per la squadra del Presidente Commisso è la terza sconfitta consecutiva.
