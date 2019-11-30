Serie A, negli anticipi tutti successi esterni, vincono Atalanta, Torino e Lecce

Serie A, negli anticipi tutti successi esterni, vincono Atalanta, Torino e Lecce

Serie A, negli anticipi tutti successi esterni, vincono Atalanta, Torino e Lecce

Redazione Web

30 novembre 2019, ore 22:48

La squadra di Gasperini torna di prepotenza in zona Champions, Fiorentina nella bufera

Tutti successi esterni negli anticipi della 14esima di Serie A. L’Atalanta vince facilmente il derby contro il Brescia,  3-0 doppietta di Pasalic e terzo gol di Iilic, rientrando di prepotenza in zona Champions. A Marassi vince il Toro 1-0 , che respira, inguaiando il Genoa, decide un colpo di testa di Bremer. Momento difficile per la Fiorentina che esce tra i fischi dopo la sconfitta per 1-0 patita contro il Lecce, per la rete nel secondo tempo di la Mantia. Per la squadra del Presidente Commisso è la terza sconfitta consecutiva.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Firenze: arresto per il marocchino che ha violentato un ragazzo 17enne mentre era incosciente

    Firenze: arresto per il marocchino che ha violentato un ragazzo 17enne mentre era incosciente

  • Iran: Usa annunciano attacchi più intensi nelle prossime ore, Trump non esclude l'invio di truppe di terra

    Iran: Usa annunciano attacchi più intensi nelle prossime ore, Trump non esclude l'invio di truppe di terra

  • Roma: auto in fuga da un posto di blocco travolge e uccide una intera famiglia su via Collatina

    Roma: auto in fuga da un posto di blocco travolge e uccide una intera famiglia su via Collatina

  • Due nuove morti sul lavoro, da Taranto a Milano due operai deceduti, uno all'ex Ilva

    Due nuove morti sul lavoro, da Taranto a Milano due operai deceduti, uno all'ex Ilva

  • Serie A: spettacolo all'Olimpico, Roma-Juve finisce 3 a 3. Vincono Milan, Cremonese, Como e Torino

    Serie A: spettacolo all'Olimpico, Roma-Juve finisce 3 a 3. Vincono Milan, Cremonese, Como e Torino

  • Israele, intensificheremo gli attacchi contro l’Iran dopo la morte di Khamenei

    Israele, intensificheremo gli attacchi contro l’Iran dopo la morte di Khamenei

  • Sanremo 2026, Carlo Conti a RTL 102.5: “C’è un inizio e una fine, ma spero di tornarci. Per ora è meglio concludere questo ciclo”

    Sanremo 2026, Carlo Conti a RTL 102.5: “C’è un inizio e una fine, ma spero di tornarci. Per ora è meglio concludere questo ciclo”

  • Sanremo 2026, Sal Da Vinci a RTL 102.5: “Andrò all’Eurovision a rappresentare l’Italia”

    Sanremo 2026, Sal Da Vinci a RTL 102.5: “Andrò all’Eurovision a rappresentare l’Italia”

  • RTL 102.5 Radioshow: la canzone vincitrice della classifica Radioshow 2026 - Categoria Campioni è “Che Fastidio” di Ditonellapiaga

    RTL 102.5 Radioshow: la canzone vincitrice della classifica Radioshow 2026 - Categoria Campioni è “Che Fastidio” di Ditonellapiaga

  • Serie A, Como-Lecce 3-1, Verona-Napoli 1-2, Inter-Genoa 2-0

    Serie A, Como-Lecce 3-1, Verona-Napoli 1-2, Inter-Genoa 2-0

Serie A, l'Inter vince e allunga sul Napoli. Azzurri fermati in casa contro il Parma

Serie A, l'Inter vince e allunga sul Napoli. Azzurri fermati in casa contro il Parma

Recupero 16^ giornata di Serie A: Napoli-Parma 0-0, Inter-Lecce 1-0. Inter a +6 dal Napoli

Serie A, Udinese-Inter 0-1, Napoli-Sassuolo 1-0, Cagliari-Juventus 1-0

Serie A, Udinese-Inter 0-1, Napoli-Sassuolo 1-0, Cagliari-Juventus 1-0

Con un gol di Lautaro l'Inter passa ad Udine e mantiene la testa solitaria della classifica, il Napoli torna al successo dopo tre pareggi, il Cagliari vince in casa contro la Juventus

Calcio, ci aspetta una settimana intensa, tra posticipi, recuperi di campionato e coppa Italia

Calcio, ci aspetta una settimana intensa, tra posticipi, recuperi di campionato e coppa Italia

Stasera Juventus-Cremonese preceduta da Genoa-Cagliari; domani Roma-Torino di coppa Italia. Tra mercoledì e giovedì i recuperi delle partite di serie A non disputate a dicembre per la Supercoppa