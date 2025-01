Serie A, oggi Lazio-Como apre la 20esima giornata, domani il derby Torino-Juventus

La Serie A torna in campo a partire da oggi, venerdì 10 gennaio 2025, per la 20esima giornata.

Il turno si concluderà lunedì 13 gennaio.

Serie A, la partita di venerdì 10 gennaio 2025

Si parte alle 20.45 con Lazio-Como. I padroni di casa hanno voglia di tornare alla vittoria dopo la bruciante sconfitta nel derby di domenica scorsa.

Gli uomini di Fabregas, dal canto loro, hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione: attualmente si trovano al 16esimo posto e devono recuperare una partita, martedì prossimo contro il Milan.

Serie A, le partite di sabato 11 gennaio 2025

Sabato 11 gennaio il programma della Serie A sarà aperto da Udinese-Atalanta ed Empoli-Lecce, entrambe previste alle ore 15.00.

Alle 18.00, invece, sarà la volta del derby della Mole, con Torino e Juventus divise in classifica da 11 punti.

Vanoli e Motta si giocano molto, dopo un inizio di stagione tutt'altro che esaltante.

I bianconeri, in particolare, sono reduci dal flop in Supercoppa italiana, dove sono stati battuti a sorpresa in semifinale dal Milan.

In serata domani ecco Milan-Cagliari, con i rossoneri galvanizzati dal successo in Arabia Saudita.

I sardi cercano continuità dopo la vittoria 2-1 contro il Monza di domenica scorsa.

Serie A, le partite di domenica 12 gennaio 2025

Il lunch match di domenica 12 gennaio sarà Genoa-Parma. Le due squadre sono quasi appaiate in classifica (i rossoblu hanno un punto in più, 20) e inseguono il secondo successo consecutivo dopo le vittorie contro, rispettivamente, Empoli e Monza.

Nel pomeriggio, con calcio di inizio fissato alle 15, si gioca Venezia-Inter.

I nerazzurri hanno un solo obiettivo: mettersi alle spalle la delusione per il derby perso a Riyad.

Alle 18.00 la sfida tra Bologna e Roma: per i giallorossi di mister Ranieri una ghiotta occasione per avvicinarsi alla zona Europa, dopo il complicatissimo avvio di stagione.

In serata la capolista Napoli ospita il Verona, in una partita storicamente molto sentita dai tifosi.

Serie A, le partite di lunedì 13 gennaio 2025

La 20esima giornata di Serie A si concluderà lunedì sera, con Monza-Fiorentina. I brianzoli, che starebbero cercando di riportare in Italia nel mercato invernale Lorenzo Insigne, sono ultimi in classifica e hanno bisogno di punti per riaccendere l'entusiasmo in un ambiente che pare quasi rassegnato alla retrocessione in Serie B, a maggior ragione dopo il cambio in panchina.