Serie A, pareggio nel derby e il Milan raggiunge la Roma

L'Inter raggiunge nel finale il 2-2, giallorossi battuti da una grande Atalanta

L’Inter ha acciuffato il 2-2 al 91’ minuto, con Perisic. Il Milan stava già pregustando il successo nel derby grazie alla doppietta di Suso inframezzata dal gol di Candreva. Il pareggio sembra risultato equo. Inter generosa ma poco ficcante, Milan sulla difensiva e pronto a ripartire. I rossoneri raggiungono comunque la Roma al secondo posto a sette punti dalla Juventus, che sabato si era sbarazzata del Pescara e oggi parte per Siviglia. La Roma è caduta a Bergamo, con un secondo tempo favoloso l’Atalanta ha rimontato l’iniziale svantaggio e nel finale ha ottenuto il 2-1, settima vittoria nelle ultime otto partite. La squadra di Gasperini è in zona Europa, a pari punti della Lazio che ha liquidato 3-1 il Genoa. Il Napoli ( nonostante il successo di sabato a Udine) non guadagna posizioni ed è sesto. Salgono il Torino ( 2-0 a Crotone, ancora a segno Belotti) e la Fiorentina, che ha stravinto 4-0 il derby toscano in casa dell’Empoli. Esaltante rimonta nel finale della Sampdoria, 3-2 a un Sassuolo che a 6 minuti dal 90° era in vantaggio per 2-0. Le ultime sette squadre della classifica hanno tutte perso: si allontana dalla zona calda il Bologna, che ha battuto 3-1 il Palermo.

