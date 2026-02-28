Serie A, pari nella sfida salvezza Parma-Cagliari, oggi in campo Inter e Napoli

Parma-Cagliari 1-1

E’ finita con un pareggio tra il Parma e il Cagliari, 1-1 nella partita valida per la 27 esima giornata del campionato di serie A. Ad adnare in vantaggio è stata la sqaudra sarda con Michael Folorunsho al 62esimo minuto. Il pareggio dei padroni di casa è arrivato con Gaetano Pio Orisanio all'83esimo minuto. Con questo pareggio, il Parma sale a 33 punti, all'undicesimo posto con 33 punti, uno in più dell'Udinese che deve ancora giocare mentre il Cagliari resta al tredicesimo posto ma sale a 30 punti, 3 in più del Genoa che oggi affronterà l’Inter.





Como-Lecce alle 15:00

I primi a scendere in campo oggi saranno Como e Lecce. I lariani per continuare a salire in classifica, i salentini per cercare punti salvezza. Fabregas ritrova Nico Paz dopo la squalifica, ma deve fare i conti con Addai, per lui stagione finita e lo stop di 3 settimane per Baturina. Adesso siamo in un momento più maturo, siamo più abituati a giocare contro squadre che giocano per la salvezza o che sono al top. Mi aspetto un Lecce che verrà qua a cercare di prendere punti, ha detto alla viglia l’allenatore dei Lariani, Fabregas. L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco è alle prese con il dubbio in attacco. È ballottaggio tra Cheddira e Stulic. Fuori due mesi Gaspar, dopo la lesione del legamento collaterale mediale e lesione parziale del legamento crociato posteriore rimediate contro l’Inter. Gandelman verso il recupero. “Ci saranno alcuni momenti della gara da eseguire con particolare attenzione. Con il lavoro settimanale abbiamo curato le disattenzioni mostrate nella gara contro l'Inter. Affrontiamo un Como che dispone di giovani molto bravi, in primis il portiere abile nella costruzione dal basso”, ha detto Di Francesco





Verona- Napoli alle 18:00

Il Napoli giocherà in casa del Verona, cercando di riprendere il cammino, cercando di dimenticare la sconfitta subita domenica scorsa a Bergamo. L'allenatore del Napoli deve fare i conti ancora una volta con un'assenza non programmata, quella di Anguissa che sembrava destinato a rientrare proprio in occasione della sfida con il Verona dopo quasi quattro mesi di sosta a causa di un infortunio muscolare e che invece ha posticipato ancora una volta il suo ritorno in campo. In avanti tra i giocatori del Verona sarà ancora assente Orban, che deve scontare la seconda e ultima giornata di squalifica, mentre in difesa si va verso la conferma del terzetto con Edmundsson. Serdar chiude anticipatamente la stagione per l’operazione al crociato.





Inter-Genoa alle 20:45

L'Inter rimugina sul flop norvegese. Ma in campionato deve solo amministrare il suo +10 ospitando il Genoa di De Rossi in crescita. La squadra di Chivu pensa anche alla semifinale di Coppa Italia di martedì con il Como, perché un'accoppiata scudetto-coppa potrebbe in parte lenire la delusione Champions. La capolista Contro il Genoa mancherà Bastoni per squalifica: ci sarà Carlos Augusto in difesa al suo posto. Rientrano Barella e Calhanoglu dopo aver scontato un turno di stop. Buone notizie per De Rossi dall’infermeria: Norton-Cuffy e Otoa, entrambi alle prese con alcuni problemi fisici potrebbero farcela. Tra i due il primo è quello maggiormente in dubbio.



