Serie A, pari tra Inter e Napoli. Frena il Milan, vincono Lazio e Parma

LECCE-PARMA 1-2

Il Parma ribalta il Lecce e conquista tre punti importanti in chiave salvezza. Per i pugliesi secondo ko consecutivo. Lecce subito in vantaggio: dopo 50" Stulic raccoglie un assist dalla sinistra di Banda, si gira e di destro batte Corvi. La squadra di Di Francesco va vicina al raddoppio, con il tiro a giro di Maleh si stampa sul palo. Ad inizio ripresa ancora Lecce vicino al raddoppio con Banda che si divora il 2-0 da buona posizione. Al 12' lo stesso Banda interviene a gamba tesa su Delprato: l'arbitro Marinelli lo ammonisce ma da successivo check Var estrae il cartellino rosso. L'attaccante esce in lacrime. Spinge il Parma: Bernabé colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area poi dal suo piede arriva il cross che provoca l'autogol di testa di Tiago Gabriel. E ancora il 10 gialloblù confeziona l'angolo perfetto su cui Pellegrino si fionda di testa e firma il sorpasso degli ospiti. Altro legno questa volta di Oristanio poi nel recupero altro rosso per il Lecce all'indirizzo di Gaspar, punito per un fallo di reazione.





FIORENTINA - MILAN 1-1

La Fiorentina ferma il Milan sull’1-1 al Franchi, sfiorando una vittoria sfumata solo nel finale. I viola, più convincenti soprattutto nella ripresa, passano in vantaggio al 66’ con il colpo di testa di Comuzzo su corner di Gudmundsson, dopo aver creato diverse occasioni. Il Milan, poco lucido dopo un buon primo tempo, riesce però a raddrizzare la gara al 90’ grazie a una potente conclusione di Nkunku. Nel recupero la squadra di Vanoli spreca due chance clamorose per il 2-1, colpendo anche una traversa. I rossoneri salgono a 40 punti, i viola a 14.





VERONA-LAZIO 0-1

Primo tempo non bellissimo al Bentegodi, un occasione per parte da segnalare. In avvio è la Lazio ad andare vicino al gol, Isaksen recupera un bel pallone in area, il suo tiro viene deviato e finisce sulla testa di Noslin che da due passi spara alto. Al 41esimo invece un bel tiro dal limite di Bradaric impegna Provedel che compie una bella parata. Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo, la prima occasione davvero pericola arriva al 74esimo su calcio di punizione al limite dell'area per Lazio, Marusic con il tiro aggira la barriera ma Montipò si fa trovare pronto e para. Pochi minuti dopo, dall'altra parte, Bernede in contropiede entra in area, calcia, ma il tiro si spegne sull'esterno della rete. All'80esimo la Lazio trova il gol del vantaggio con Lazzari che tira da posizione defilata, il pallone si impenna dopo la deviazione di un difensore e finisce in porta.





INTER-NAPOLI 2-2

Il Napoli parte fortissimo con un gran pressing nei primi minuti di gioco poi però l'Inter passa in vantaggio alla prima ripartenza: Thuram serve Di Marco che defilato con il sinistro, fulmina Milinkovic Savic. Gli azzurri rimangono però concentrati sulla partita senza modificare lo stile di gioco e trovano il pareggio dopo 15 minuti grazie ad un inserimento perfetto di McTominay in are di rigore, lo scozzese di sinistro batte Sommer. Ad inizio ripresa il Napoli va due volte vicino al gol del vantaggio. Prima con un sinistro di Hojlund che accarezza il palo, poi con un colpo di testa di Di Lorenzo che finisce fuori. La partita resta in equilibro fino a quando al 71esimo l'arbitro assegna un calcio di rigore per l'Inter in seguito ad un intervento falloso di Rrahmani su Mkhitaryan. Sul dischetto Calhanoglu è glaciale e porta in vantaggio i suoi. Espulso Conte per proteste. Il Napoli ancora una volta non molla la presa e dopo 8 minuti pareggia i conti. ancora una volta con McTominay: Lang riesce clamorosamente a tenere il pallone in campo sulla sinistra, lo rimette in mezzo e lo scozzese chiude con il destro.