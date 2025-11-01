Serie A, Udinese-Atalanta 1-0, Napoli-Como 0-0, Cremonese-Juventus 1-2





UDINESE-ATALANTA 1-0





Prima sconfitta in Serie A per l'Atalanta di Ivan Juric. La squadra orobica perde 1 a 0 contro l'Udinese di Runjaic, alla quale è bastata la rete dell'ex Zaniolo per conquistare i 3 punti. Il numero 10 dei Bianconeri si è fatto trovare pronto su un cross basso di Kamara, calciando al volo un "rigore in movimento" e bucando la porta di Carnesecchi. Una partita dominata, sul piano del gioco, dalla Dea, sempre in possesso della sfera che, però, non è riuscita a concretizzare quelle poche occasioni create. Zero tiri in porta dopo 90 minuti più recupero, un dato che racconta bene le polveri bagnate in casa Atalanta. Juric ha provato anche con i cambi a sistemare la squadra, prima con l'ingresso di Lookman e Krstovic, poi con De Keteleare e Bellanova, ma la storia non è cambiata. Da segnalare un goal annullato all'Atalanta nel primo tempo con Sulemana, ma la posizione di partenza del compagno di squadra che aveva crossato era di fuorigioco. Un'Atalanta che incassa così la prima sconfitta in campionato e che rimane 11esima. Discorso diverso per l'Udinese che si porta a 15 punti e "vede" la zona Europa.





NAPOLI-COMO 0-0

Il Napoli frena in casa con il Como, la sfida fra Conte e Fabregas finisce senza reti. Gli ospiti giocano un ottimo primo tempo e hanno una grande occasione per sbloccare la partita al 26' con Morata che lanciato a rete viene steso da Milinkovic Savic: rigore. Dal dischetto va lo steso spagnolo che però si fa ipnotizzare dal portiere del Napoli, al secondo rigore parato in meno di una settimana dopo quello di Camarda a Lecce. La squadra di casa cresce nella ripresa ma non trova il guizzo per scardinare la difesa avversaria. Finisce con un punto a testa che permette agli azzurri di essere in vetta da soli con 22 punti, uno in più della Roma impegnata domani in trasferta con il Milan e ai lariani di salire a quota 17, in quinta posizione.





CREMONESE-JUVENTUS 1-2

Comincia nel modo migliore l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, con i bianconeri che vincono in trasferta 2-1 contro la Cremonese, infliggendo il primo ko casalingo stagionale ai grigiorossi. La partita si sblocca immediatamente, con Kostic che porta in vantaggio i bianconeri dopo un minuto e mezzo di gioco: tap in dell'esterno serbo, nel giorno del suo 33esimo compleanno, su assist involontario di Vandeputte. I padroni di casa faticano a riorganizzarsi e la Juventus sfiora il raddoppio con Vlahovic e colpisce un palo con Locatelli. Al 68' il raddoppio di Cambiaso, bravo con il sinistro a fulminare Audero. Nel finale Vardy accorcia le distanze, concludendo in rete con un diagonale dopo un contropiede personale.